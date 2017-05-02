ПГК удвоила грузооборот цемента на Горьковской магистрали

19 мая 2017 г.

В январе-апреле 2017 года Нижегородский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез по Горьковской железной дороге (ГЖД) 595 тыс. тонн цемента, в 1,7 раз увеличив аналогичные показатели прошлого года. Грузооборот вырос в 2 раза и составил 420 млн т-км.

Основную номенклатуру погрузки составили строительный портландцемент и цемент.

«В этом году мы значительно нарастили общую погрузку цемента в адрес грузополучателей Северо-Западного и Центрального регионов. Кроме того, обеспечили возросшие потребности в вагонах со стороны предприятия «Мордовцемент», ставшего частью крупного холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», с которым мы тесно сотрудничаем на протяжении двух лет в рамках сервисного контракта», – прокомментировал директор Нижегородского филиала Тарас Залужный.

В частности, за 4 месяца 2017 года филиал нарастил объемы перевозок строительного портландцемента в 1,7 раз, до 589 тыс. тонн. Погрузка цемента выросла в 2,7 раза, до 6 тыс. тонн.

Погрузка цемента осуществлялась в цементовозы на станции Нуя ГЖД преимущественно в адрес местных предприятий, а также грузополучателей Октябрьской, Московской и Северной магистралей.