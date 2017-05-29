ПГК удвоила грузооборот на Горьковской железной дороге

12 июля 2017 г.

За 6 месяцев 2017 года Нижегородский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез по Горьковской железной дороге (ГЖД) 2,1 млн тонн грузов, на 15% увеличив аналогичные показатели 2016 года. Грузооборот вырос в 2 раза и составил 2,3 млрд т-км. Доля ПГК в общем объёме перевозок на полигоне ГЖД выросла с 15% до 17%.

«Рост показателей преимущественно связан с увеличением погрузки цемента в регионе. Обеспечить потребности нашего ключевого грузоотправителя – завода «Мордовцемент» – мы смогли за счет совместных усилий с ГЖД в рамках регламента взаимодействия всех трех сторон. Кроме того, мы провели совещания с нашими партнёрами по технологии работы подъездных путей, а также организовали оперативные выезды специалистов филиала на станции Вахитово, Восстание, Чебоксары, Навашино ГЖД для решения проблем со сверхнормативным простоем вагонов под грузовыми операциями. В результате комплекса мер значительно повысилась производительность вагона», – отметил директор Нижегородского филиала ПГК Тарас Залужный.

Основную номенклатуру перевозок составили цемент (+54%, 1,1 млн тонн), металлолом (+10%, 313 тыс. тонн) и строительные грузы (+33%, 100 тыс. тонн).

Во внутреннем сообщении в январе-июне 2017 года филиал перевез 2,05 млн тонн, что на 17% выше уровня 2016 года. В частности, значительно увеличился грузопоток в адрес предприятий ГЖД, Октябрьской, Московской, Северной и Свердловской магистралей. Объем экспортных перевозок снизился на 30% и составил 62 тыс. тонны.

Грузы следовали со станций ГЖД в местном сообщении и в адрес грузополучателей в пределах РФ, а также на экспорт преимущественно в направлении стран Балтии, Белоруссии, Азербайджана, Таджикистана.