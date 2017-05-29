Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
За 6 месяцев 2017 года Нижегородский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез по Горьковской железной дороге (ГЖД) 2,1 млн тонн грузов, на 15% увеличив аналогичные показатели 2016 года. Грузооборот вырос в 2 раза и составил 2,3 млрд т-км. Доля ПГК в общем объёме перевозок на полигоне ГЖД выросла с 15% до 17%.
«Рост показателей преимущественно связан с увеличением погрузки цемента в регионе. Обеспечить потребности нашего ключевого грузоотправителя – завода «Мордовцемент» – мы смогли за счет совместных усилий с ГЖД в рамках регламента взаимодействия всех трех сторон. Кроме того, мы провели совещания с нашими партнёрами по технологии работы подъездных путей, а также организовали оперативные выезды специалистов филиала на станции Вахитово, Восстание, Чебоксары, Навашино ГЖД для решения проблем со сверхнормативным простоем вагонов под грузовыми операциями. В результате комплекса мер значительно повысилась производительность вагона», – отметил директор Нижегородского филиала ПГК Тарас Залужный.
Основную номенклатуру перевозок составили цемент (+54%, 1,1 млн тонн), металлолом (+10%, 313 тыс. тонн) и строительные грузы (+33%, 100 тыс. тонн).
Во внутреннем сообщении в январе-июне 2017 года филиал перевез 2,05 млн тонн, что на 17% выше уровня 2016 года. В частности, значительно увеличился грузопоток в адрес предприятий ГЖД, Октябрьской, Московской, Северной и Свердловской магистралей. Объем экспортных перевозок снизился на 30% и составил 62 тыс. тонны.
Грузы следовали со станций ГЖД в местном сообщении и в адрес грузополучателей в пределах РФ, а также на экспорт преимущественно в направлении стран Балтии, Белоруссии, Азербайджана, Таджикистана.