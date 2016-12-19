ПГК удвоила объемы перевозки на платформах на московской магистрали

26 декабря 2016 г.

За 11 месяцев 2016 года Московский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез на платформах 37,5 тыс. тонн грузов, на 53% превысив аналогичные показатели 2015 года. Грузооборот в указанном сегменте увеличился почти в 2 раза и составил 80,7 млн т-км. Доля филиала в общем объеме перевозок на платформах на полигоне Московской железной дороги (МЖД) выросла с 8% до 15%.

Положительная динамика обусловлена привлечением дополнительных объемов погрузки строительных грузов, а также расширением географии перевозок оборудования, колесной и сельскохозяйственной техники. В частности, в 2016 году филиал приступил к отправкам специальной техники и оборудования в направлении Забайкалья (ранее подобные грузы в этом направлении не перевозились).

Кроме того, за счет предоставления модернизированных платформ грузоотправителям Центрального региона, существенно выросли объемы погрузки сборных и негабаритных грузов, следующих на Юг России.

В отчетный период погрузка во внутреннем сообщении выросла на 65%, до более 36 тыс. тонн. Объем экспортных перевозок сократился на 48% и составил 1,3 тыс. тонн.

Грузы следовали на платформах в основном со станций Брянск-Льговский, Селятино, Дмитров, Балабаново и Алексин МЖД в адрес грузополучателей России, а также на экспорт в Белоруссию и Казахстан.