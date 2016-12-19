В №12 журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год опубликована «Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы». Авторами разработки являются Юлия Кислова, кандидат экономических наук, директор ООО «Агентство Маркет Гайд» и Анна Казунина, руководитель проектов ООО «Агентство Маркет Гайд. Методика предполагает новый подход к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы и дает возможность применять ее при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений.
Итоговый, 12-й, номер журнала «ЛОГИСТИКА» мы решили посвятить развитию двух направлений, обращенных в будущее.
19 декабря к работе в журнале «ЛОГИСТИКА» приступает новый сотрудник. Ксения Михайлова будет трудиться на должности интернет-маркетолога.
Ксения Михайлова ‒ выпускник Московского государственного лингвистического университета, и обладает большим опытом работы в области интернет-маркетинга. Работала в таких компаниях, как ОАО «ИТКОР», НОУ «Институт Логистики и Маркетинга» и «ФТОнлайн», прекрасно владеет навыками создания, ведения рекламных кампаний на различных интернет-площадках и в соцсетях.
За 11 месяцев 2016 года Московский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез на платформах 37,5 тыс. тонн грузов, на 53% превысив аналогичные показатели 2015 года. Грузооборот в указанном сегменте увеличился почти в 2 раза и составил 80,7 млн т-км. Доля филиала в общем объеме перевозок на платформах на полигоне Московской железной дороги (МЖД) выросла с 8% до 15%.
Положительная динамика обусловлена привлечением дополнительных объемов погрузки строительных грузов, а также расширением географии перевозок оборудования, колесной и сельскохозяйственной техники. В частности, в 2016 году филиал приступил к отправкам специальной техники и оборудования в направлении Забайкалья (ранее подобные грузы в этом направлении не перевозились).
Кроме того, за счет предоставления модернизированных платформ грузоотправителям Центрального региона, существенно выросли объемы погрузки сборных и негабаритных грузов, следующих на Юг России.
В отчетный период погрузка во внутреннем сообщении выросла на 65%, до более 36 тыс. тонн. Объем экспортных перевозок сократился на 48% и составил 1,3 тыс. тонн.
Грузы следовали на платформах в основном со станций Брянск-Льговский, Селятино, Дмитров, Балабаново и Алексин МЖД в адрес грузополучателей России, а также на экспорт в Белоруссию и Казахстан.