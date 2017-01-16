С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
С января по декабрь 2016 года АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевезла 2,8 млн тонн грузов в рамках договоров международного экспедирования из Западной Сибири, на 38% увеличив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот филиала в указанном сегменте составил 7 млрд т-км. Отправка грузов осуществлялась со станций Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) в порты и через сухопутные пограничные переходы России, в страны Балтии, СНГ, Китай и Монголию.
Положительная динамика обусловлена расширением дополнительных сервисов, предлагаемых в рамках комплексного транспортно-экспедиционного обслуживания (ТЭО), а также увеличением клиентского портфеля филиала за счет компаний малого и среднего бизнеса.
В частности, объем экспедирования каменного угля увеличился на 49% относительно аналогичных показателей 2015 года и составил 2,5 млн тонн. Отправка твердого топлива производилась преимущественно в Казахстан, страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Объем перевозок лесных грузов в рамках договоров ТЭО увеличился на 87% и составил более 60 тыс. тонн. Перевозка лесоматериалов осуществлялась в Китай и страны ближнего зарубежья – Казахстан и Узбекистан. Положительная динамика в данном сегменте обусловлена девальвацией рубля, а также сохраняющейся тенденцией по замещению экспорта круглого леса пиломатериалами российского производства.
Объемы экспедирование кокса и нефтеналивных грузов сохранились на прежнем уровне и составили 290 тыс. тонн и 79 тыс. тонн, соответственно. Грузы следовали преимущественно в страны Азии и Казахстан.
«ПГК гарантирует грузовладельцам четкое соблюдение сроков доставки в международных направлениях, подбор оптимальной логистики в зависимости от продолжительности и дальности маршрута, а также конкурентоспособные ставки на экспедирование по территориям иностранных государств. В совокупности это делает услуги ПГК привлекательными для клиентов и позволяет нам наращивать объемы перевозок в рамках договоров ТЭО», – прокомментировал директор Новосибирского филиала ПГК Евгений Долженко.