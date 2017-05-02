ПГК увеличила объем перевозок целлюлозно-бумажной продукции из Восточной Сибири

15 мая 2017 г.

Иркутский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) в январе-апреле 2017 года перевез в крытых вагонах более 154 тыс. тонн целлюлозно-бумажной продукции, на 11% увеличив аналогичные показатели прошлого года. Грузооборот в указанном сегменте вырос на 18% и составил 449 млн т-км.

Увеличение производственных показателей достигнуто за счет высокого спроса на российскую целлюлозно-бумажную продукцию в Китае и роста отправок продукции филиалов АО «Группа «Илим» (Группа Илим), расположенных в Иркутской области.

«ПГК делает ставку на долгосрочное партнерство и высокое качество сервиса, способствуя развитию бизнеса своих партнеров. Опыт работы со специалистами Группы Илим для нас – отличный пример эффективного взаимодействия, результатом которого стали 100% обеспечение подвижным составом и своевременный вывоз готовой продукции», - прокомментировал сотрудничество директор Иркутского филиала ПГК Валерий Яхимович.

«Поддержание стабильного высокого спроса на нашу продукцию в КНР требует от нас строго соблюдать контрактные условия в части своевременной отгрузки с наших комбинатов. Несмотря на сложившийся в настоящее время дефицит крытых вагонов, а также особенности их подготовки к отправке в международном направлении, мы смогли доставить весь требуемый объем продукции в нужные сроки. Ключевую роль в этом сыграл высокий уровень сервисного обслуживания ПГК», - отметил управляющий директор по логистике АО «Группа «Илим» Максим Куровский.