Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Иркутский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) в январе-апреле 2017 года перевез в крытых вагонах более 154 тыс. тонн целлюлозно-бумажной продукции, на 11% увеличив аналогичные показатели прошлого года. Грузооборот в указанном сегменте вырос на 18% и составил 449 млн т-км.
Увеличение производственных показателей достигнуто за счет высокого спроса на российскую целлюлозно-бумажную продукцию в Китае и роста отправок продукции филиалов АО «Группа «Илим» (Группа Илим), расположенных в Иркутской области.
«ПГК делает ставку на долгосрочное партнерство и высокое качество сервиса, способствуя развитию бизнеса своих партнеров. Опыт работы со специалистами Группы Илим для нас – отличный пример эффективного взаимодействия, результатом которого стали 100% обеспечение подвижным составом и своевременный вывоз готовой продукции», - прокомментировал сотрудничество директор Иркутского филиала ПГК Валерий Яхимович.
«Поддержание стабильного высокого спроса на нашу продукцию в КНР требует от нас строго соблюдать контрактные условия в части своевременной отгрузки с наших комбинатов. Несмотря на сложившийся в настоящее время дефицит крытых вагонов, а также особенности их подготовки к отправке в международном направлении, мы смогли доставить весь требуемый объем продукции в нужные сроки. Ключевую роль в этом сыграл высокий уровень сервисного обслуживания ПГК», - отметил управляющий директор по логистике АО «Группа «Илим» Максим Куровский.