ПГК увеличила объем перевозок черных металлов в Западно –Сибирском регионе

26 июня 2017 г.

В мае 2017 года Новосибирский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез более 40 тыс. тонн черных металлов в полувагонах из Западной Сибири, в пять раз превысив аналогичный показатель прошлого года.

«ПГК делает все возможное, чтобы повысить эффективность использования полувагонов, востребованных в нашем регионе, за счет увеличения скорости их перемещения, роста уровня маршрутизации, а также сокращения простоев под грузовыми операциями. Сегодня мы наблюдаем взаимное стремление участников перевозочного процесса к рациональному использованию вагонных ресурсов. Все больше грузоотправителей убеждаются в необходимости сокращения сроков погрузки и выгрузки и выстраивания эффективной логистики», — подчеркнул директор Новосибирского филиала Евгений Долженко.

Рост показателей обусловлен увеличением спроса на рынке металлургического сырья и сезонностью перевозок. В частности, в адрес «Западно-Сибирского металлургического комбината» («Евраз ЗСМК», входит в Evraz Group) объем погрузки в вагонах ПГК вырос на 8% и составил более 520 тыс. тонн черных металлов.

«Евраз ЗСМК» реализует продукцию в России и СНГ, экспортирует металл в 30 государств дальнего зарубежья. ПГК имеет широкую географию присутствия и обладает высокой технологичностью управления любым видом подвижного состава. Сотрудничество с компанией позволяет оптимально выстраивать логистические схемы и эффективно организовывать поставки сырья и готовой продукции», – отметил руководитель логистического центра «ТК «ЕвразХолдинг» Максим Васильев.

Во внутрироссийском направлении объем погрузки увеличился почти в 3 раза относительно мая прошлого года, до 13,3 тыс. тонн. Экспортные отправки черных металлов выросли в 6 раз и составили 27 тыс. тонн. Основными потребителями, нарастившими импорт черных металлов, стали Тайвань, Таджикистан и Азербайджан.

Грузы следовали со станций ЗСЖД в местном сообщении, а также на экспорт, в том числе, через порты Дальнего Востока.