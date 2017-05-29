Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
В мае 2017 года Новосибирский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез более 40 тыс. тонн черных металлов в полувагонах из Западной Сибири, в пять раз превысив аналогичный показатель прошлого года.
«ПГК делает все возможное, чтобы повысить эффективность использования полувагонов, востребованных в нашем регионе, за счет увеличения скорости их перемещения, роста уровня маршрутизации, а также сокращения простоев под грузовыми операциями. Сегодня мы наблюдаем взаимное стремление участников перевозочного процесса к рациональному использованию вагонных ресурсов. Все больше грузоотправителей убеждаются в необходимости сокращения сроков погрузки и выгрузки и выстраивания эффективной логистики», — подчеркнул директор Новосибирского филиала Евгений Долженко.
Рост показателей обусловлен увеличением спроса на рынке металлургического сырья и сезонностью перевозок. В частности, в адрес «Западно-Сибирского металлургического комбината» («Евраз ЗСМК», входит в Evraz Group) объем погрузки в вагонах ПГК вырос на 8% и составил более 520 тыс. тонн черных металлов.
«Евраз ЗСМК» реализует продукцию в России и СНГ, экспортирует металл в 30 государств дальнего зарубежья. ПГК имеет широкую географию присутствия и обладает высокой технологичностью управления любым видом подвижного состава. Сотрудничество с компанией позволяет оптимально выстраивать логистические схемы и эффективно организовывать поставки сырья и готовой продукции», – отметил руководитель логистического центра «ТК «ЕвразХолдинг» Максим Васильев.
Во внутрироссийском направлении объем погрузки увеличился почти в 3 раза относительно мая прошлого года, до 13,3 тыс. тонн. Экспортные отправки черных металлов выросли в 6 раз и составили 27 тыс. тонн. Основными потребителями, нарастившими импорт черных металлов, стали Тайвань, Таджикистан и Азербайджан.
Грузы следовали со станций ЗСЖД в местном сообщении, а также на экспорт, в том числе, через порты Дальнего Востока.