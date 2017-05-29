Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
За шесть месяцев 2017 года Иркутский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез в крытых вагонах более 47 тыс. тонн химических и минеральных удобрений, в 3,7 раза увеличив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот в указанном сегменте вырос в 4 раза и составил 80,6 млн т-км.
«Увеличение обусловлено ростом объема погрузки «Ангарского азотно-тукового завода» (входит в АО «СДС Азот») – основного поставщика аммиачной селитры промышленного применения горнодобывающим и сельскохозяйственным предприятиям Сибири и Дальнего Востока. В рамках плодотворного сотрудничества мы обеспечиваем предприятие необходимым подвижным составом и гарантируем своевременный вывоз аммиачной селитры», – прокомментировал директор Иркутского филиала ПГК Валерий Яхимович.
«За счет возросшего спроса промышленных и сельскохозяйственных предприятий на химические и минеральные удобрения мы наращиваем объемы производства наших комбинатов, в том числе в Восточной Сибири. Стабильность предприятий холдинга достигается своевременным вывозом готовой продукции, что обеспечивает непрерывный цикл работы заводов. Определяющую роль в этом процессе играют наши партнеры. В частности, благодаря высокому уровню транспортного сервиса ПГК мы эффективно управляем процессом доставки грузов потребителям», – отметил начальник управления логистики АО «СДС Азот» Валерий Лемешевский.
Грузы следовали со станции Китой-Комбинатская Восточно-Сибирской железной дороги в адрес грузополучателей России, а также на экспорт в направлении рынков Монголии и стран СНГ.
Объем внутрироссийских перевозок вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года в 4 раза, до 30 тыс. тонн. Объем отправок в экспортном направлении вырос в 3 раза, до 17 тыс. тонн.