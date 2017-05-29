ПГК увеличила объем перевозок химических и минеральных удобрений из Восточной Сибири

17 июля 2017 г.

За шесть месяцев 2017 года Иркутский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез в крытых вагонах более 47 тыс. тонн химических и минеральных удобрений, в 3,7 раза увеличив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот в указанном сегменте вырос в 4 раза и составил 80,6 млн т-км.

«Увеличение обусловлено ростом объема погрузки «Ангарского азотно-тукового завода» (входит в АО «СДС Азот») – основного поставщика аммиачной селитры промышленного применения горнодобывающим и сельскохозяйственным предприятиям Сибири и Дальнего Востока. В рамках плодотворного сотрудничества мы обеспечиваем предприятие необходимым подвижным составом и гарантируем своевременный вывоз аммиачной селитры», – прокомментировал директор Иркутского филиала ПГК Валерий Яхимович.

«За счет возросшего спроса промышленных и сельскохозяйственных предприятий на химические и минеральные удобрения мы наращиваем объемы производства наших комбинатов, в том числе в Восточной Сибири. Стабильность предприятий холдинга достигается своевременным вывозом готовой продукции, что обеспечивает непрерывный цикл работы заводов. Определяющую роль в этом процессе играют наши партнеры. В частности, благодаря высокому уровню транспортного сервиса ПГК мы эффективно управляем процессом доставки грузов потребителям», – отметил начальник управления логистики АО «СДС Азот» Валерий Лемешевский.

Грузы следовали со станции Китой-Комбинатская Восточно-Сибирской железной дороги в адрес грузополучателей России, а также на экспорт в направлении рынков Монголии и стран СНГ.

Объем внутрироссийских перевозок вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года в 4 раза, до 30 тыс. тонн. Объем отправок в экспортном направлении вырос в 3 раза, до 17 тыс. тонн.