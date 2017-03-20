ПГК увеличила объем перевозок на Горьковской магистрали

21 марта 2017 г.

В феврале 2017 года Нижегородский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез по Горьковской железной дороге (ГЖД) 281 тыс. тонн грузов, на 8% увеличив аналогичные показатели 2016 года. Грузооборот составил 294,3 млн т-км. Доля ПГК в общем объёме перевозок на полигоне ГЖД выросла с 13% до 14%.

Основную номенклатуру перевозок в отчетный период составили цемент, черные металлы, металлолом, нефть, лесные грузы, строительные материалы, химикаты и сода.

Рост показателей преимущественно связан с увеличением объемов отправок продукции предприятий «Мордовцемент» (входит в холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп») в направлении Октябрьской и Московской магистралей, а также производственных площадок НЛМК и Северстали – в адрес грузополучателей Поволжья, Урала и Западной Сибири.

Кроме того, на положительную динамику оказали влияние сокращение времени оборота рабочего вагона и своевременный подвод подвижного состава к станциям погрузки.

В частности, объемы погрузки цемента увеличились на 37%, до 125 тыс. тонн, лома черных металлов – на 45%, до 34 тыс. тонн, химикатов и соды – на 10%, до 8,9 тыс. тонн. Перевозка строительных материалов выросла в 2 раза и составила 8,4 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций ГЖД в местном сообщении и в адрес грузополучателей в пределах РФ, а также на экспорт в страны ближнего зарубежья, преимущественно в Латвию, Казахстан и Азербайджан.