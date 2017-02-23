ПГК увеличила объем перевозок угля в направлении портов Дальнего Востока

16 марта 2017 г.

В феврале 2017 года Новосибирский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез 470 тыс. тонн грузов в полувагонах из Западной Сибири в направлении портов Дальнего Востока, на 34% увеличив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот в указанном сегменте вырос на 30% и составил 40,5 млн т-км. Основную долю экспортных грузов в полувагонах составил уголь (более 93%) и черные металлы.

Рост показателей достигнут за счет увеличения объема погрузки угля ключевыми грузоотправителями региона, а также благодаря устойчивому спросу на российский уголь в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

«В целях сохранения конкурентоспособности кузбасского угля на внутреннем и внешних рынках первоочередной задачей ПГК является своевременное обеспечение полувагонами угледобывающих предприятий региона. Объем перевозок в порты Дальнего Востока сейчас растет, несмотря на сложности с грузопотоками на этом направлении и пропускными способностями припортовых станций. Чтобы перевозить энергетические грузы дешевле и технологичнее, мы увеличили долю маршрутизации с 69% до 81%, а также обеспечили быструю погрузку/выгрузку, что экономит до половины суток в цикле оборота вагонов», – прокомментировал увеличение объема перевозок энергетического груза заместитель директора Новосибирского филиала по коммерции Андрей Кучеренко.

Отправка грузов осуществлялась со станций Кемеровской и Новосибирской областей Западно-Сибирской железной дороги в порты Ванино, Находка, Находка-Восточная и Мыс-Астафьева, с перевалкой и дальнейшей доставкой в Японию, Тайвань, Китай, на Кипр и в Республику Корея.

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В оперировании ПГК – около 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.

ПГК входит в железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.