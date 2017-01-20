ПГК увеличила объем перевозок в крытых вагонах в Приволжском федеральном округе

22 февраля 2017 г.

В январе 2017 года Нижегородский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез в крытом подвижном составе по Горьковской железной дороге (ГЖД) 33 тыс. тонн грузов, (+ 23% к аналогичному показателю прошлого года). Грузооборот вырос на 18% и составил 62,9 млн т-км.

Основную номенклатуру перевозок составили химикаты и сода, строительные и лесные грузы, цемент, сахар, бумага.

Увеличения показателей удалось достичь благодаря повышению потребительского спроса на продукцию предприятий лесопромышленных комплексов на юге России и росту объемов погрузки цемента в рамках сервисного контракта с «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».

В частности, объемы перевозок лесных грузов в крытых вагонах выросли в 2 раза по отношению к январю 2016 года, до 5 тыс. тонн, строительных материалов – на 27%, до 4 тыс. тонн. Погрузка цемента увеличилась на 52%, до 4 тыс. тонн, сахара – на 67%, до 3 тыс. тонн, бумаги – на 28%, до 2 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций ГЖД в адрес предприятий России, а также на экспорт в страны СНГ, преимущественно в направлении рынков Казахстана и Азербайджана.