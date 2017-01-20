Журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие в XX Московском международном логистическом форуме - ММЛФ-2017. Директор издательства и «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова выступила на 14-й Международной конференции «Логистика и управление цепями поставок», прошедшей в рамках XX Московского международного логистического форума 16 февраля 2017 г. в Москве.
С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
В январе 2017 года Нижегородский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез в крытом подвижном составе по Горьковской железной дороге (ГЖД) 33 тыс. тонн грузов, (+ 23% к аналогичному показателю прошлого года). Грузооборот вырос на 18% и составил 62,9 млн т-км.
Основную номенклатуру перевозок составили химикаты и сода, строительные и лесные грузы, цемент, сахар, бумага.
Увеличения показателей удалось достичь благодаря повышению потребительского спроса на продукцию предприятий лесопромышленных комплексов на юге России и росту объемов погрузки цемента в рамках сервисного контракта с «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
В частности, объемы перевозок лесных грузов в крытых вагонах выросли в 2 раза по отношению к январю 2016 года, до 5 тыс. тонн, строительных материалов – на 27%, до 4 тыс. тонн. Погрузка цемента увеличилась на 52%, до 4 тыс. тонн, сахара – на 67%, до 3 тыс. тонн, бумаги – на 28%, до 2 тыс. тонн.
Грузы следовали со станций ГЖД в адрес предприятий России, а также на экспорт в страны СНГ, преимущественно в направлении рынков Казахстана и Азербайджана.