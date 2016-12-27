Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
От лица "Агентства Маркет Гайд" и редакции журнала "ЛОГИСТИКА" и "Промышленная окраска" поздравляем Вас с Новым 2017 годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть Новый год принесет Вам удачу в реализации планов, счастье и радость в Ваши семьи.
Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на его успешное продолжение в 2017 году!
В №12 журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год опубликована «Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы». Авторами разработки являются Юлия Кислова, кандидат экономических наук, директор ООО «Агентство Маркет Гайд» и Анна Казунина, руководитель проектов ООО «Агентство Маркет Гайд. Методика предполагает новый подход к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы и дает возможность применять ее при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений.
В 2016 году объем перевозок в крытых вагонах Новосибирского филиала АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) по Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД) составил 1,4 млн тонн грузов, на 8% превысив аналогичные показатели прошлого года. Грузооборот в указанном сегменте увеличился на 8,5 % и составил 4,3 млрд т-км.
Положительная динамика обусловлена эффективным управлением парком крытых вагонов в условиях их дефицита в регионе, адресной работой специалистов филиала с грузоотправителями в сегментах сельскохозяйственной, химической, пищевой и лесоперерабатывающей промышленности, а также работой с ключевыми грузовладельцами региона: «Мельник», «Алейскзернопродукт» им. С.Н.Старовойтова, «АЗОТ», «Кучуксульфат».
Например, перевозки муки в 2016 году выросли на 4% относительно 2015 года, до 350 тыс. тонн, комбикорма – на 23%, до 164 тыс. тонн. Погрузка промышленного сырья увеличилась на 31%, до 111 тыс. тонн, минеральных удобрений – на 14%, до 112 тыс. тонн, пиломатериалов – в 2,5 раза, до 67 тыс. тонн. Кроме того, в отчетный период выросли объемы перевозок сборных грузов, включая товары продовольственного назначения.
Объем перевозок внутри России увеличился на 7%, до 1,2 млн тонн, экспортные перевозки остались на уровне 2015 года и составили более 140 тыс. тонн. Большинство отправок грузов на экспорт пришлось на перевозку лесных грузов и пиломатериалов в направлении рынков Китая и Казахстана.
Грузы следовали со станций ЗСЖД в адрес грузополучателей западной России, в страны СНГ, а также в Монголию и Китай через пограничные переходы Наушки и Забайкальск.
«Благодаря сервисному портфелю ПГК, включающему технологические, логистические, финансовые инструменты, а также адресные программы для клиентов филиал поступательно наращивал клиентскую и грузовую базу. Положительное влияние на погрузку также оказали мероприятия, направленные на снижение простоев вагонов под грузовыми операциями. В пролом году удалось сократить простой крытых вагонов под погрузкой в среднем на 0,4 суток, под выгрузкой – на 0,3 суток», – отметил директор Новосибирского филиала ПГК Евгений Долженко.