ПГК увеличила объем перевозок в крытых вагонах в Западной Сибири по итогам 2016 года

19 января 2017 г.

В 2016 году объем перевозок в крытых вагонах Новосибирского филиала АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) по Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД) составил 1,4 млн тонн грузов, на 8% превысив аналогичные показатели прошлого года. Грузооборот в указанном сегменте увеличился на 8,5 % и составил 4,3 млрд т-км.

Положительная динамика обусловлена эффективным управлением парком крытых вагонов в условиях их дефицита в регионе, адресной работой специалистов филиала с грузоотправителями в сегментах сельскохозяйственной, химической, пищевой и лесоперерабатывающей промышленности, а также работой с ключевыми грузовладельцами региона: «Мельник», «Алейскзернопродукт» им. С.Н.Старовойтова, «АЗОТ», «Кучуксульфат».

Например, перевозки муки в 2016 году выросли на 4% относительно 2015 года, до 350 тыс. тонн, комбикорма – на 23%, до 164 тыс. тонн. Погрузка промышленного сырья увеличилась на 31%, до 111 тыс. тонн, минеральных удобрений – на 14%, до 112 тыс. тонн, пиломатериалов – в 2,5 раза, до 67 тыс. тонн. Кроме того, в отчетный период выросли объемы перевозок сборных грузов, включая товары продовольственного назначения.

Объем перевозок внутри России увеличился на 7%, до 1,2 млн тонн, экспортные перевозки остались на уровне 2015 года и составили более 140 тыс. тонн. Большинство отправок грузов на экспорт пришлось на перевозку лесных грузов и пиломатериалов в направлении рынков Китая и Казахстана.

Грузы следовали со станций ЗСЖД в адрес грузополучателей западной России, в страны СНГ, а также в Монголию и Китай через пограничные переходы Наушки и Забайкальск.

«Благодаря сервисному портфелю ПГК, включающему технологические, логистические, финансовые инструменты, а также адресные программы для клиентов филиал поступательно наращивал клиентскую и грузовую базу. Положительное влияние на погрузку также оказали мероприятия, направленные на снижение простоев вагонов под грузовыми операциями. В пролом году удалось сократить простой крытых вагонов под погрузкой в среднем на 0,4 суток, под выгрузкой – на 0,3 суток», – отметил директор Новосибирского филиала ПГК Евгений Долженко.