Журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие в XX Московском международном логистическом форуме - ММЛФ-2017. Директор издательства и «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова выступила на 14-й Международной конференции «Логистика и управление цепями поставок», прошедшей в рамках XX Московского международного логистического форума 16 февраля 2017 г. в Москве.
С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
В январе 2017 года Московский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) на 35% нарастил объем перевозок в полувагонах, до 173 тыс. тонн грузов. Грузооборот в указанном сегменте увеличился в 2 раза и составил 123,6 млн т-км. Доля филиала в общем объеме перевозок в полувагонах на полигоне Московской железной дороги (МЖД) выросла с 6% до 8%.
Основную номенклатуру перевозок составили черные металлы, металлолом, химические и минеральные удобрения.
Рост показателей связан с высоким спросом на черные металлы и металлолом со стороны предприятий машиностроительного комплекса Центрального и Южного районов России. Также на положительную динамику повлияло развитие партнерских отношений филиала с грузовладельцами, отправляющими черные металлы в Литву (в январе прошлого года перевозка в этом направлении не осуществлялась).
Объем перевозок черных металлов в январе вырос на 4% и достиг 82 тыс. тонн, лома черных металлов – в 2 раза, до 70 тыс. тонн, также филиал перевез 14,7 тыс. тонн химических и минеральных удобрений (в январе 2016 года погрузка не осуществлялась).
Грузы следовали в полувагонах со станций МЖД в адрес предприятий Москвы и Московской области, грузополучателей России. Отправка на экспорт осуществлялась в направлении Литвы, Латвии и Беларуси, а также через морской порт Туапсе в Египет.
«Мы постарались учесть все запросы грузоотправителей, улучшить показатели работы парка полувагонов на Московской железной дороге и укрепить сотрудничество с крупными предприятиями региона. Эти меры позволили нам привлечь дополнительный объем грузов и завершить январь с хорошими показателями, несмотря на общее снижение количества полувагонов на сети», – отметил директор Московского филиала ПГК Виктор Храпов.