ПГК увеличила объем перевозок в полувагонах на МЖД

21 февраля 2017 г.

В январе 2017 года Московский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) на 35% нарастил объем перевозок в полувагонах, до 173 тыс. тонн грузов. Грузооборот в указанном сегменте увеличился в 2 раза и составил 123,6 млн т-км. Доля филиала в общем объеме перевозок в полувагонах на полигоне Московской железной дороги (МЖД) выросла с 6% до 8%.

Основную номенклатуру перевозок составили черные металлы, металлолом, химические и минеральные удобрения.

Рост показателей связан с высоким спросом на черные металлы и металлолом со стороны предприятий машиностроительного комплекса Центрального и Южного районов России. Также на положительную динамику повлияло развитие партнерских отношений филиала с грузовладельцами, отправляющими черные металлы в Литву (в январе прошлого года перевозка в этом направлении не осуществлялась).

Объем перевозок черных металлов в январе вырос на 4% и достиг 82 тыс. тонн, лома черных металлов – в 2 раза, до 70 тыс. тонн, также филиал перевез 14,7 тыс. тонн химических и минеральных удобрений (в январе 2016 года погрузка не осуществлялась).

Грузы следовали в полувагонах со станций МЖД в адрес предприятий Москвы и Московской области, грузополучателей России. Отправка на экспорт осуществлялась в направлении Литвы, Латвии и Беларуси, а также через морской порт Туапсе в Египет.

«Мы постарались учесть все запросы грузоотправителей, улучшить показатели работы парка полувагонов на Московской железной дороге и укрепить сотрудничество с крупными предприятиями региона. Эти меры позволили нам привлечь дополнительный объем грузов и завершить январь с хорошими показателями, несмотря на общее снижение количества полувагонов на сети», – отметил директор Московского филиала ПГК Виктор Храпов.