ПГК увеличила объем перевозок в полувагонах на МЖД

4 мая 2017 г.

В I квартале 2017 года Московский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез в полувагонах по Московской железной дороге (МЖД) 631 тыс. тонн грузов, на 14% увеличив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот вырос на 16% и достиг 489 млн т-км. Доля ПГК в общем объёме перевозок в полувагонах на Московской магистрали выросла с 8% до 9%.

Основную номенклатуру перевозок составили черные металлы, металлолом, химические и минеральные удобрения, строительные грузы, промышленное сырье и формовочные материалы.

Рост связан с привлечением к перевозкам в полувагонах грузов новых номенклатур: минеральных и химических удобрений в биг-бегах, стройматериалов.

В частности, объемы погрузки лома черных металлов выросли на 21%, до 278 тыс. тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 11%, до 17 тыс. тонн. Кроме того, в январе-марте 2017 филиал перевез около 50 тыс. тонн минеральных и химических удобрений, 17 тыс. тонн строительных грузов (в аналогичный период прошлого года погрузка в полувагоны не осуществлялась).

В отчетный период внутренние перевозки выросли на 8%, до 564 тыс. тонн. Объем экспортных перевозок увеличился на 42% и составил 46 тыс. тонн.

Грузы отправлялись в полувагонах со станций МЖД преимущественно в адрес предприятий Центрального региона России, грузополучателей Юго-Восточной, Северо-Кавказской, Горьковской и Северной магистралей, на экспорт в Литву и Латвию.