ПГК увеличила объем перевозок в Восточной Сибири и Забайкалье в I квартале 2017 года

21 апреля 2017 г.

В I квартале 2017 года Иркутский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез по Восточно-Сибирской (ВСЖД) и Забайкальской (ЗабЖД) железным дорогам более 2,3 млн тонн грузов, на 4% увеличив аналогичные показатели прошлого года. Грузооборот вырос на 14%, до 6,1 млрд т-км. Доля ПГК в общем объёме перевозок на полигонах ВСЖД и ЗАБЖД осталась неизменной относительно 2016 года –13%.

Основную номенклатуру грузов составили нефтепродукты, уголь, лесные грузы, цветные металлы и бумага.

Рост показателей достигнут за счет увеличения отправок ключевых партнеров ПГК в регионе – Братского и Иркутского алюминиевых заводов ОК РУСАЛ в рамках долгосрочного сервисного контракта и предпринятым мерам по повышению эффективности использования вагонного парка.

В частности, в отчетный период объем перевозок нефтепродуктов увеличился на 9%, до 1,3 млн тонн, угля – на 2%, до 380,5 тыс. тонн, цветных металлов – в 1,6 раза, до 178 тыс. тонн, бумаги – на 7%, до 114,5 тыс. тонн.

Объем экспортных перевозок за три месяца 2017 года вырос к аналогичным показателям 2016 года на 10%, до 1 млн тонн. Внутрироссийские перевозки сохранились на уровне 1,2 млн тонн, импорт сократился на 21%, до 62 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций ВСЖД и ЗАБЖД в адрес грузополучателей России, стран СНГ, а также Монголии и Китая – через пограничные переходы Наушки и Забайкальск.