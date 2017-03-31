18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
В I квартале 2017 года Иркутский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез по Восточно-Сибирской (ВСЖД) и Забайкальской (ЗабЖД) железным дорогам более 2,3 млн тонн грузов, на 4% увеличив аналогичные показатели прошлого года. Грузооборот вырос на 14%, до 6,1 млрд т-км. Доля ПГК в общем объёме перевозок на полигонах ВСЖД и ЗАБЖД осталась неизменной относительно 2016 года –13%.
Основную номенклатуру грузов составили нефтепродукты, уголь, лесные грузы, цветные металлы и бумага.
Рост показателей достигнут за счет увеличения отправок ключевых партнеров ПГК в регионе – Братского и Иркутского алюминиевых заводов ОК РУСАЛ в рамках долгосрочного сервисного контракта и предпринятым мерам по повышению эффективности использования вагонного парка.
В частности, в отчетный период объем перевозок нефтепродуктов увеличился на 9%, до 1,3 млн тонн, угля – на 2%, до 380,5 тыс. тонн, цветных металлов – в 1,6 раза, до 178 тыс. тонн, бумаги – на 7%, до 114,5 тыс. тонн.
Объем экспортных перевозок за три месяца 2017 года вырос к аналогичным показателям 2016 года на 10%, до 1 млн тонн. Внутрироссийские перевозки сохранились на уровне 1,2 млн тонн, импорт сократился на 21%, до 62 тыс. тонн.
Грузы следовали со станций ВСЖД и ЗАБЖД в адрес грузополучателей России, стран СНГ, а также Монголии и Китая – через пограничные переходы Наушки и Забайкальск.