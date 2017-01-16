ПГК увеличила объемы перевозок на платформах из Западной Сибири

21 февраля 2017 г.

В январе 2017 года Новосибирский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез 13,6 тыс. тонн грузов на платформах из Западной Сибири, на 44,5% увеличив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос более чем в 1,5 раза и составил 30 млн т-км.

Основную номенклатуру составили лесные грузы и черные металлы.

Увеличение показателей обусловлено привлечением грузовой базы ключевых лесоперерабатывающих предприятий региона – «ЛХК «Алтай лес», «Грейс» и «Форсиб», а также ростом экспортных отправок российских пиломатериалов в страны Средней Азии.

В частности, для перевозок лесных грузов сотрудники филиала по запросу грузовладельцев разработали местные технические условия, что позволило грузить платформы без бортов, а также обеспечили грузоотправителей модернизированными платформами с улучшенными технические и эксплуатационными характеристиками. Благодаря принятым мерам объем перевозок в этом сегменте вырос в 2,5 раза и составил 11 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций Западно-Сибирской железной дороги Алтайского и Томского регионов в адрес грузополучателей России, а также на экспорт в страны Средней Азии.