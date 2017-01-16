С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
В январе 2017 года Новосибирский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез 13,6 тыс. тонн грузов на платформах из Западной Сибири, на 44,5% увеличив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос более чем в 1,5 раза и составил 30 млн т-км.
Основную номенклатуру составили лесные грузы и черные металлы.
Увеличение показателей обусловлено привлечением грузовой базы ключевых лесоперерабатывающих предприятий региона – «ЛХК «Алтай лес», «Грейс» и «Форсиб», а также ростом экспортных отправок российских пиломатериалов в страны Средней Азии.
В частности, для перевозок лесных грузов сотрудники филиала по запросу грузовладельцев разработали местные технические условия, что позволило грузить платформы без бортов, а также обеспечили грузоотправителей модернизированными платформами с улучшенными технические и эксплуатационными характеристиками. Благодаря принятым мерам объем перевозок в этом сегменте вырос в 2,5 раза и составил 11 тыс. тонн.
Грузы следовали со станций Западно-Сибирской железной дороги Алтайского и Томского регионов в адрес грузополучателей России, а также на экспорт в страны Средней Азии.