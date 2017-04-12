Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
В марте 2017 года Новосибирский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез в цистернах более 124 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов со станций Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД), на 11% превысив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос на 7% и составил 425,4 млн т-км. Доля филиала в общем объеме перевозок нефти и нефтепродуктов по ЗСЖД сохранилась на уровне 7%.
Основную номенклатуру перевозок составили дизельное топливо, бензин газовый, дистиллят газового конденсата и сырье для нефтехимического производства.
Положительная динамика достигнута за счет расширения грузовой базы и предоставления нефтеперерабатывающим предприятиям региона качественного сервиса на выгодных тарифных условиях, а также и обеспечения своевременного подвода порожних цистерн к местам погрузки.
В частности, перевозки дистиллята газового конденсата выросли по сравнению с аналогичными показателями 2016 года в 13 раз, до 34 тыс. тонн, газового бензина – в два раза, до 27 тыс. тонн, дизельного топлива – в 2,8 раза, до 13 тыс. тонн.
Доля экспорта филиала в указанном сегменте увеличилась на 34%, до 42 тыс. тонн, внутренние перевозки по территории России снизились на 5%, до 82 тыс. тонн.
Грузы следовали с различных станций ЗСЖД в адрес грузополучателей Омской и Кемеровской областей, для предприятий Северо-Западного, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов, а также на экспорт – в Монголию и Кыргызстан.