ПГК увеличила объемы перевозок нефтяных грузов на ЗСЖД

24 апреля 2017 г.

В марте 2017 года Новосибирский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез в цистернах более 124 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов со станций Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД), на 11% превысив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос на 7% и составил 425,4 млн т-км. Доля филиала в общем объеме перевозок нефти и нефтепродуктов по ЗСЖД сохранилась на уровне 7%.

Основную номенклатуру перевозок составили дизельное топливо, бензин газовый, дистиллят газового конденсата и сырье для нефтехимического производства.

Положительная динамика достигнута за счет расширения грузовой базы и предоставления нефтеперерабатывающим предприятиям региона качественного сервиса на выгодных тарифных условиях, а также и обеспечения своевременного подвода порожних цистерн к местам погрузки.

В частности, перевозки дистиллята газового конденсата выросли по сравнению с аналогичными показателями 2016 года в 13 раз, до 34 тыс. тонн, газового бензина – в два раза, до 27 тыс. тонн, дизельного топлива – в 2,8 раза, до 13 тыс. тонн.

Доля экспорта филиала в указанном сегменте увеличилась на 34%, до 42 тыс. тонн, внутренние перевозки по территории России снизились на 5%, до 82 тыс. тонн.

Грузы следовали с различных станций ЗСЖД в адрес грузополучателей Омской и Кемеровской областей, для предприятий Северо-Западного, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов, а также на экспорт – в Монголию и Кыргызстан.