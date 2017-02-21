ПГК увеличила объемы перевозок в крытых вагонах из Западной Сибири

27 февраля 2017 г.

В январе 2017 года Новосибирский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез 92 тыс. тонн грузов в крытом подвижном составе из Западной Сибири (+14% к аналогичному показателю прошлого года). Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос на 15% и составил 273,3 млн т-км.

Основную номенклатуру грузов составили зерно, продукты перемола, минеральные удобрения, лесные и строительные грузы, а также товары продовольственного назначения.

Увеличение производственных показателей обусловлено привлечением дополнительной грузовой базы сельскохозяйственных, химических и лесоперерабатывающих предприятий региона, а также ростом объемов перевозок в рамках долгосрочных сервисных контрактов с ОК «Русал», «Мельник» и «Алейскзернопродукт».

В частности, филиал отправил со станций ЗСЖД в крытых вагонах 12 тыс. тонн комбикорма, что на 46% выше уровня 2016 года. Погрузка минеральных удобрений выросла на 66%, до 10 тыс. тонн, промышленного сырья – в 3 раза, до 12 тыс. тонн, пиломатериалов – в 3 раза, до 8 тыс. тонн.

Объемы внутрироссийских перевозок в крытом подвижном составе выросли на 8%, до 83 тыс. тонн, экспортных – почти в 3 раза, до 9 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций ЗСЖД в адрес грузополучателей Дальневосточной, Восточно-Сибирской, Красноярской, Забайкальской, Северной и Горьковской железных дорог, а также в страны СНГ, Монголию и Китай.