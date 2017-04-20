ПГК увеличила объемы перевозок в крытых вагонах из Западной Сибири

2 мая 2017 г.

По итогам I квартала 2017 года Новосибирский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез 332 тыс. тонн грузов в крытом подвижном составе из Западной Сибири, увеличив объем погрузки на 19% к аналогичному показателю прошлого года. Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос на 23% и достиг 962,7 млн т-км.

Основную номенклатуру грузов составили лесные и строительные грузы, химическая продукция, минеральные удобрения, продукты перемола, а также товары продовольственного назначения.

Положительная динамика погрузки обусловлена эффективным управлением парком крытых вагонов, а также реализацией мер по сокращению оборота и простоев вагонов под грузовыми операциями, выстраиванием эффективной логистики и увеличением погрузки ключевых клиентов ПГК в регионе.

В частности, объем погрузки лесных грузов увеличился на 57%, до 21 тыс. тонн. Рост достигнут за счет увеличения отправок на экспорт в Китай и страны ближнего зарубежья – Казахстан и Узбекистан, на фоне сохраняющейся тенденции по замещению экспорта круглого леса пиломатериалами российского производства. Кроме того, филиал предоставил конкурентоспособные условия перевозок и комплексное транспортно-экспедиционное обслуживание, что позволило привлечь грузовую базу предприятий малого и среднего бизнеса.

Погрузка промышленного сырья выросла в 2 раза, до 38 тыс. тонн, минеральных удобрений – на 71%, до 36 тыс. тонн. Объем перевозок сборных грузов увеличился на 42%, до 33 тыс. тонн, строительных грузов – на 40%, до 18 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций Западно-Сибирской железной дороги в адрес грузополучателей Дальневосточной, Восточно-Сибирской, Красноярской, Забайкальской, Северной и Горьковской железных дорог, а также в страны СНГ, Монголию и Китай.