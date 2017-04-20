Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
По итогам I квартала 2017 года Новосибирский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез 332 тыс. тонн грузов в крытом подвижном составе из Западной Сибири, увеличив объем погрузки на 19% к аналогичному показателю прошлого года. Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос на 23% и достиг 962,7 млн т-км.
Основную номенклатуру грузов составили лесные и строительные грузы, химическая продукция, минеральные удобрения, продукты перемола, а также товары продовольственного назначения.
Положительная динамика погрузки обусловлена эффективным управлением парком крытых вагонов, а также реализацией мер по сокращению оборота и простоев вагонов под грузовыми операциями, выстраиванием эффективной логистики и увеличением погрузки ключевых клиентов ПГК в регионе.
В частности, объем погрузки лесных грузов увеличился на 57%, до 21 тыс. тонн. Рост достигнут за счет увеличения отправок на экспорт в Китай и страны ближнего зарубежья – Казахстан и Узбекистан, на фоне сохраняющейся тенденции по замещению экспорта круглого леса пиломатериалами российского производства. Кроме того, филиал предоставил конкурентоспособные условия перевозок и комплексное транспортно-экспедиционное обслуживание, что позволило привлечь грузовую базу предприятий малого и среднего бизнеса.
Погрузка промышленного сырья выросла в 2 раза, до 38 тыс. тонн, минеральных удобрений – на 71%, до 36 тыс. тонн. Объем перевозок сборных грузов увеличился на 42%, до 33 тыс. тонн, строительных грузов – на 40%, до 18 тыс. тонн.
Грузы следовали со станций Западно-Сибирской железной дороги в адрес грузополучателей Дальневосточной, Восточно-Сибирской, Красноярской, Забайкальской, Северной и Горьковской железных дорог, а также в страны СНГ, Монголию и Китай.