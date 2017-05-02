ПГК увеличила отгрузку металлолома из Приволжья

23 мая 2017 г.

За 4 месяца 2017 года Нижегородский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез по Горьковской железной дороге (ГЖД) 162 тыс. тонн черного металлолома, на 9% увеличив аналогичные показатели прошлого года. Основную номенклатуру перевозок составили лом черных металлов и лом стальной сборный.

«Положительную динамику мы связываем с увеличением объема отправок продукции НЛМК и Северстали в рамках сервисных контрактов, скидкой РЖД на внутрироссийские перевозки лома черных металлов, а также развитием сотрудничества с региональными металлургическими площадками», – прокомментировал рост показателей директор Нижегородского филиала Тарас Залужный

За 4 месяца 2017 года филиал увеличил перевозки лома черных металлов на 23%, до 124 тыс. тонн. Погрузка стального сборного лома сохранилась на уровне прошлого года – 35 тыс. тонн.

Металлолом следовал в полувагонах со станций ГЖД преимущественно в местном сообщении и в адрес грузополучателей Центрального региона, Черноземья, Урала и Западной Сибири.