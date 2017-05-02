Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
За 4 месяца 2017 года Нижегородский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез по Горьковской железной дороге (ГЖД) 162 тыс. тонн черного металлолома, на 9% увеличив аналогичные показатели прошлого года. Основную номенклатуру перевозок составили лом черных металлов и лом стальной сборный.
«Положительную динамику мы связываем с увеличением объема отправок продукции НЛМК и Северстали в рамках сервисных контрактов, скидкой РЖД на внутрироссийские перевозки лома черных металлов, а также развитием сотрудничества с региональными металлургическими площадками», – прокомментировал рост показателей директор Нижегородского филиала Тарас Залужный
За 4 месяца 2017 года филиал увеличил перевозки лома черных металлов на 23%, до 124 тыс. тонн. Погрузка стального сборного лома сохранилась на уровне прошлого года – 35 тыс. тонн.
Металлолом следовал в полувагонах со станций ГЖД преимущественно в местном сообщении и в адрес грузополучателей Центрального региона, Черноземья, Урала и Западной Сибири.