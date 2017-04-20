ПГК увеличила перевозки цемента в Калининградскую область

4 мая 2017 г.

Санкт-Петербургский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) в январе-апреле 2017 года перевез 42 тыс. тонн цемента в Калининградскую область, на 18% превысив аналогичные показатели прошлого года. Грузооборот филиала в указанном сегменте увеличился на 15% и составил 61,4 млн т-км.

Основную номенклатуру перевозок составил строительный портландцемент производства «Петербургцемент» (входит «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»).

Положительная динамика обусловлена повышенным спросом на строительные материалы в связи с реализацией федеральных проектов по строительству дорожной инфраструктуры Калининградской области и возведению стадиона «Калининград» к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

«Понимая существующую конъюнктуру мы развиваем сотрудничество с «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», крупнейшим поставщиком цемента в Калининградскую область. В рамках заключенного два года назад сервисного контракта мы совместно планируем ежесуточную погрузку, разрабатываем графики обеспечения подвижным составом и оказываем информационную поддержку грузоотправителю», – отметил директор Санкт-Петербургского филиала ПГК Павел Ситало.

«Сегодня Калининградская область активно развивается – реализуются масштабные инфраструктурные проекты, регион готовится к предстоящему Чемпионату мира по футболу. Благодаря удобному расположению предприятий Холдинга в Северо-Западном федеральном округе и соседних регионах, а также высокому качеству сервиса ПГК, «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» стабильно поставляет качественную продукцию ключевым потребителям Калининградской области», – отметил руководитель департамента маркетинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Дмитрий Швецов.

Грузы следовали в цементовозах и крытом подвижном составе со станции Сланцы Октябрьской железной дороги транзитом по территории Литвы и Белоруссии в адрес станций Кутузово-Новое, Дзержинская-Новая, Калининград-Сортировочная, Западный-Новый, Луговое-Новый Калининградской железной дороги, а также на экспорт – в страны Евросоюза.