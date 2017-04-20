ПГК увеличила перевозки в крытом подвижном составе на полигоне в ЮВЖД

2 мая 2017 г.

В I квартале 2017 года Воронежский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез в крытых вагонах по Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД) 211 тыс. тонн грузов, в 1,6 раз превысив аналогичный показатель прошлого года. Вагонооборот в указанном сегменте вырос на 59% и достиг 8 млн ваг/км.

Основную номенклатуру перевозок составили сахар (60% от общего объема), строительные грузы и цемент.

Рост достигнут за счёт привлечения дополнительных объемов грузов ключевых предприятий пищевой промышленности Черноземья: «Русагро-Сахар», Лебедянского и Бековского сахарных заводов, производственной площадки «Кристалл». Также значительное влияние на динамику погрузки оказали своевременное обеспечение грузоотправителей подвижным составом и эффективное планирование перевозок.

В частности, объем погрузки сахара вырос по отношению к аналогичному показателю 2016 года более чем в 2 раза, до 126,6 тыс. тонн, строительных грузов – на 55%, до 47,9 тыс. тонн, цемента – на 8%, до 9 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций Красивая Меча, Валуйки, Кирсанов и Вертуновская ЮВЖД в адрес грузополучателей Западно-Сибирской, Южно-Уральской и Свердловской железных дорог, а также на экспорт в Казахстан.