Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
В I квартале 2017 года Воронежский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез в крытых вагонах по Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД) 211 тыс. тонн грузов, в 1,6 раз превысив аналогичный показатель прошлого года. Вагонооборот в указанном сегменте вырос на 59% и достиг 8 млн ваг/км.
Основную номенклатуру перевозок составили сахар (60% от общего объема), строительные грузы и цемент.
Рост достигнут за счёт привлечения дополнительных объемов грузов ключевых предприятий пищевой промышленности Черноземья: «Русагро-Сахар», Лебедянского и Бековского сахарных заводов, производственной площадки «Кристалл». Также значительное влияние на динамику погрузки оказали своевременное обеспечение грузоотправителей подвижным составом и эффективное планирование перевозок.
В частности, объем погрузки сахара вырос по отношению к аналогичному показателю 2016 года более чем в 2 раза, до 126,6 тыс. тонн, строительных грузов – на 55%, до 47,9 тыс. тонн, цемента – на 8%, до 9 тыс. тонн.
Грузы следовали со станций Красивая Меча, Валуйки, Кирсанов и Вертуновская ЮВЖД в адрес грузополучателей Западно-Сибирской, Южно-Уральской и Свердловской железных дорог, а также на экспорт в Казахстан.