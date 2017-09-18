ПГК увеличила перевозки в крытом подвижном составе на полигоне ЮВЖД

31 октября 2017 г.

За 9 месяцев 2017 года Воронежский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез 625 тыс. тонн грузов в крытых вагонах, увеличив на 10% аналогичный показатель прошлого года. Вагонооборот в данном сегменте вырос на 7% и составил 23,1 млн ваг-км.

«На рост показателей повлиял возросший спрос на строительные грузы. Кроме того, в январе-сентябре существенно выросла отправка сахара, где объем экспорта составил 47 тыс. тонн против 1 тыс. тонн годом ранее», – отметил директор филиала Александр Герасимов.

В частности, общая погрузка сахара выросла по отношению к уровню 2016 года на 18% и составила 286 тыс. тонн, строительных грузов – на 31%, до 183 тыс. тонн.

«В связи с хорошим урожаем сахарной свеклы в последние два года наблюдается рост производства сахара. На фоне этого растут и наши объемы отправки продукции в универсальных крытых вагонах, основная доля которых на полигоне ЮВЖД приходится на вагоны собственности ПГК. За время совместной работы мы оценили надежность оператора в части своевременного обеспечения подвижным составом, а также новые подходы к работе, среди которых оперативное информирование грузоотправителей о сроках нахождения вагонов на местах погрузки и выгрузки, активное взаимодействие со станциями и службами движения дороги», – поделился представитель группы компаний «Доминант» Михаил Кученков.

«Благодаря ритмичной подаче вагонов под погрузку мы обеспечиваем своевременную отгрузку мела нашим потребителям», – добавил и.о. директора АО «Мелстром» Олег Саенко.

В январе-сентябре объем экспортных перевозок в крытых вагонах вырос почти в 4 раза и достиг 75 тыс. тонн. Внутрироссийские перевозки сохранились на уровне 2016 года – 550 тыс. тонн.

Грузы следовали в крытых вагонах в адрес грузополучателей РФ, а также на экспорт в направлении рынков Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.