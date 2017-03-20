ПГК увеличила перевозки в крытых вагонах на северо-западе

29 марта 2017 г.

В январе-феврале 2017 года Санкт-Петербургский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез более 87 тыс. тонн грузов в крытом подвижном составе, почти в два раза превысив показатели прошлого года. Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос в 1,5 раза, до 243 млн т-км.

Основную номенклатуру грузов составили огнеупоры, строительные грузы, цемент, бумага и комбикорм.

Рост показателей обусловлен привлечением дополнительной номенклатуры грузов, а также увеличением объемов перевозок в рамках долгосрочных договоров филиала с промышленными предприятиями региона.

В частности, с начала 2017 года погрузка строительных грузов и цемента выросла в два раза, до 23 тыс. тонн, огнеупоров – в 1,5 раза, до 15 тыс. тонн, бумаги – в 4 раза, до 15 тыс. тонн.

Кроме того, в рамках расширения грузовой базы Санкт-Петербургский филиал перевез более 5 тыс. тонн фосфорно-кальциевой подкормки Промышленной группы «Фосфорит» (входит в холдинг ЕвроХим).

Грузы следовали со станций ОЖД в адрес грузополучателей Северной, Калининградской, Восточно-Сибирской, Юго-Восточной, Западно-Сибирской, Московской, Северо-Кавказкой, Южно-Уральской железных дорог, а также в страны СНГ.