Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
В январе-феврале 2017 года Санкт-Петербургский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез более 87 тыс. тонн грузов в крытом подвижном составе, почти в два раза превысив показатели прошлого года. Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос в 1,5 раза, до 243 млн т-км.
Основную номенклатуру грузов составили огнеупоры, строительные грузы, цемент, бумага и комбикорм.
Рост показателей обусловлен привлечением дополнительной номенклатуры грузов, а также увеличением объемов перевозок в рамках долгосрочных договоров филиала с промышленными предприятиями региона.
В частности, с начала 2017 года погрузка строительных грузов и цемента выросла в два раза, до 23 тыс. тонн, огнеупоров – в 1,5 раза, до 15 тыс. тонн, бумаги – в 4 раза, до 15 тыс. тонн.
Кроме того, в рамках расширения грузовой базы Санкт-Петербургский филиал перевез более 5 тыс. тонн фосфорно-кальциевой подкормки Промышленной группы «Фосфорит» (входит в холдинг ЕвроХим).
Грузы следовали со станций ОЖД в адрес грузополучателей Северной, Калининградской, Восточно-Сибирской, Юго-Восточной, Западно-Сибирской, Московской, Северо-Кавказкой, Южно-Уральской железных дорог, а также в страны СНГ.