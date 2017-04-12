Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
В I квартале 2017 года Нижегородский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез в крытом подвижном составе по Горьковской железной дороге (ГЖД) более 136 тыс. тонн грузов, на 49% увеличив аналогичные показатели прошлого года. Грузооборот вырос на 27% и составил 236,4 млн т-км.
Положительная динамика обусловлена увеличением объемов перевозок строительных грузов на фоне реализации крупных инфраструктурных проектов дорожного хозяйства, а также ростом спроса на лесоматериалы на внутреннем рынке РФ.
В частности, объем перевозок цемента вырос в 2,5 раза по отношению к I кварталу 2016 года и составил 44 тыс. тонн. Погрузка строительных материалов и лесных грузов выросла в два раза, до 26,5 тыс. тонн и 18 тыс. тонн, соответственно.
Внутренние перевозки выросли на 68%, до 125 тыс. тонн. Значительная часть грузопотока следовала в направлении предприятий Горьковской железной дороги, на Северо-Запад и Северный Кавказ. Объем экспортных перевозок сократился на 34% и составил 11,3 тыс. тонн.
Грузы отправлялись в крытом подвижном составе со станций ГЖД в адрес предприятий России, а также на экспорт в страны СНГ, преимущественно в направлении рынков Казахстана и Азербайджана.