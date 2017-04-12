ПГК увеличила перевозки в крытых вагонах по Горьковской железной дороге

24 апреля 2017 г.

В I квартале 2017 года Нижегородский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез в крытом подвижном составе по Горьковской железной дороге (ГЖД) более 136 тыс. тонн грузов, на 49% увеличив аналогичные показатели прошлого года. Грузооборот вырос на 27% и составил 236,4 млн т-км.

Положительная динамика обусловлена увеличением объемов перевозок строительных грузов на фоне реализации крупных инфраструктурных проектов дорожного хозяйства, а также ростом спроса на лесоматериалы на внутреннем рынке РФ.

В частности, объем перевозок цемента вырос в 2,5 раза по отношению к I кварталу 2016 года и составил 44 тыс. тонн. Погрузка строительных материалов и лесных грузов выросла в два раза, до 26,5 тыс. тонн и 18 тыс. тонн, соответственно.

Внутренние перевозки выросли на 68%, до 125 тыс. тонн. Значительная часть грузопотока следовала в направлении предприятий Горьковской железной дороги, на Северо-Запад и Северный Кавказ. Объем экспортных перевозок сократился на 34% и составил 11,3 тыс. тонн.

Грузы отправлялись в крытом подвижном составе со станций ГЖД в адрес предприятий России, а также на экспорт в страны СНГ, преимущественно в направлении рынков Казахстана и Азербайджана.