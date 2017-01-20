ПГК увеличила погрузку лома на ОЖД

22 февраля 2017 г.

В январе 2017 года Санкт-Петербургский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез более 28 тыс. тонн лома в полувагонах, в 1,8 раза превысив аналогичные показатели прошлого года. Грузооборот филиала в указанном сегменте увеличился в 2,2 раза и достиг 16,6 млн т-км.

Рост показателей обусловлен увеличением погрузки лома черного металла в условиях положительной конъюнктуры рынка, а также ростом объемов погрузки в адрес предприятий «Северсталь» и НЛМК в рамках сервисных контрактов.

В частности, объем перевозок для «Северсталь» по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос в 2,6 раза и составил более 24 тыс. тонн лома, для НЛМК – в 1,4 раза, до 4 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций Колпино, Санкт-Петербург-Балтийский, Костомукша, Клин, Великие Луки, Купчинская, Невдубстрой, Череха, Предпортовая, Лигово Октябрьской железной дороги, до станций Череповец-2 Северной железной дороги, Ворсино Московской железной дороги и Новолипецк Юго-Восточной железной дороги.