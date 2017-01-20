Журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие в XX Московском международном логистическом форуме - ММЛФ-2017. Директор издательства и «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова выступила на 14-й Международной конференции «Логистика и управление цепями поставок», прошедшей в рамках XX Московского международного логистического форума 16 февраля 2017 г. в Москве.
С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
В январе 2017 года Санкт-Петербургский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез более 28 тыс. тонн лома в полувагонах, в 1,8 раза превысив аналогичные показатели прошлого года. Грузооборот филиала в указанном сегменте увеличился в 2,2 раза и достиг 16,6 млн т-км.
Рост показателей обусловлен увеличением погрузки лома черного металла в условиях положительной конъюнктуры рынка, а также ростом объемов погрузки в адрес предприятий «Северсталь» и НЛМК в рамках сервисных контрактов.
В частности, объем перевозок для «Северсталь» по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос в 2,6 раза и составил более 24 тыс. тонн лома, для НЛМК – в 1,4 раза, до 4 тыс. тонн.
Грузы следовали со станций Колпино, Санкт-Петербург-Балтийский, Костомукша, Клин, Великие Луки, Купчинская, Невдубстрой, Череха, Предпортовая, Лигово Октябрьской железной дороги, до станций Череповец-2 Северной железной дороги, Ворсино Московской железной дороги и Новолипецк Юго-Восточной железной дороги.