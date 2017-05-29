Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
За 6 месяцев 2017 года Иркутский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез более 2,5 млн тонн нефтепродуктов, на 10% превысив аналогичные показатели 2016 года. Грузооборот в данном сегменте увеличился на 6% и составил 6,6 млрд т-км.
Основную номенклатуру перевозок в цистернах составили дизельное топливо, мазут и бензин.
«Положительная динамика обусловлена увеличением объемов погрузки ключевого партнера ПГК в Восточной Сибири – АО «РН-Транс» – в рамках работы по сервисному контракту с «НК «Роснефть», а также привлечением дополнительного грузопотока нефтепродуктов средних и мелких отправителей», – прокомментировал директор филиала Валерий Яхимович.
В частности, за январь-июнь 2017 года объемы перевозок дизельного топлива выросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 34%, до 1 млн тонн, мазута – на 20%, до 756 тыс. тонн. Перевозки бензина сохранили стабильность к показателям 2016 года и составили 503 тыс. тонн.
Цистерны следовали со станций Суховская и Суховская-Южная Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) в адрес грузополучателей Восточной Сибири, Забайкальского края, Дальнего Востока, а также на экспорт – в Монголию, Китай, страны СНГ, Латвию и Эстонию.