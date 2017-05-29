ПГК увеличила погрузку нефтепродуктов из Восточной Сибири

19 июля 2017 г.

За 6 месяцев 2017 года Иркутский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез более 2,5 млн тонн нефтепродуктов, на 10% превысив аналогичные показатели 2016 года. Грузооборот в данном сегменте увеличился на 6% и составил 6,6 млрд т-км.

Основную номенклатуру перевозок в цистернах составили дизельное топливо, мазут и бензин.

«Положительная динамика обусловлена увеличением объемов погрузки ключевого партнера ПГК в Восточной Сибири – АО «РН-Транс» – в рамках работы по сервисному контракту с «НК «Роснефть», а также привлечением дополнительного грузопотока нефтепродуктов средних и мелких отправителей», – прокомментировал директор филиала Валерий Яхимович.

В частности, за январь-июнь 2017 года объемы перевозок дизельного топлива выросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 34%, до 1 млн тонн, мазута – на 20%, до 756 тыс. тонн. Перевозки бензина сохранили стабильность к показателям 2016 года и составили 503 тыс. тонн.

Цистерны следовали со станций Суховская и Суховская-Южная Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) в адрес грузополучателей Восточной Сибири, Забайкальского края, Дальнего Востока, а также на экспорт – в Монголию, Китай, страны СНГ, Латвию и Эстонию.