Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
С января по май 2017 года Иркутский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез более 803 тыс. тонн грузов в крытом подвижном составе, что на 25% выше аналогичных показателей прошлого года. Грузооборот в указанном сегменте вырос на 33%, до 2,8 млрд т-км.
Основную номенклатуру составили цветные металлы, бумага и лесные грузы.
«Рост показателей обеспечен эффективным взаимодействием с партнерами в рамках долгосрочных сервисных контрактов по перевозке алюминия и продукции целлюлозно-бумажной промышленности, а также существенным увеличением отправок в направлении рынков Китая, Монголии и стран Средней Азии. Кроме того, высокое качество сервиса ПГК позволило обеспечить гарантированную подачу подвижного состава и своевременный вывоз готовой продукции предприятий Восточной Сибири», – прокомментировал директор филиала Валерий Яхимович.
Основной объем погрузки в отчетный период пришелся на цветные металлы. Относительно аналогичного периода прошлого года показатель вырос на 68%, до 240 тыс. тонн. Кроме того, за январь-май увеличилась погрузка бумаги – на 21%, до 196,5 тыс. тонн, лесных грузов – на 25%, до 153 тыс. тонн.
Объем экспортных отправок вырос на 39%, до 591 тыс. тонн, внутренние перевозки увеличились на 7%, до 162 тыс. тонн.
Грузы следовали в крытом подвижном составе со станций Восточно-Сибирской и Забайкальской железных дорог в адрес грузополучателей России, а также на экспорт – в страны СНГ, Китай и Монголию через пограничные переходы Наушки и Забайкальск.