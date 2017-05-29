ПГК увеличивает перевозки в крытом подвижном составе из Востойной Сибири

26 июня 2017 г.

С января по май 2017 года Иркутский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез более 803 тыс. тонн грузов в крытом подвижном составе, что на 25% выше аналогичных показателей прошлого года. Грузооборот в указанном сегменте вырос на 33%, до 2,8 млрд т-км.

Основную номенклатуру составили цветные металлы, бумага и лесные грузы.

«Рост показателей обеспечен эффективным взаимодействием с партнерами в рамках долгосрочных сервисных контрактов по перевозке алюминия и продукции целлюлозно-бумажной промышленности, а также существенным увеличением отправок в направлении рынков Китая, Монголии и стран Средней Азии. Кроме того, высокое качество сервиса ПГК позволило обеспечить гарантированную подачу подвижного состава и своевременный вывоз готовой продукции предприятий Восточной Сибири», – прокомментировал директор филиала Валерий Яхимович.

Основной объем погрузки в отчетный период пришелся на цветные металлы. Относительно аналогичного периода прошлого года показатель вырос на 68%, до 240 тыс. тонн. Кроме того, за январь-май увеличилась погрузка бумаги – на 21%, до 196,5 тыс. тонн, лесных грузов – на 25%, до 153 тыс. тонн.

Объем экспортных отправок вырос на 39%, до 591 тыс. тонн, внутренние перевозки увеличились на 7%, до 162 тыс. тонн.

Грузы следовали в крытом подвижном составе со станций Восточно-Сибирской и Забайкальской железных дорог в адрес грузополучателей России, а также на экспорт – в страны СНГ, Китай и Монголию через пограничные переходы Наушки и Забайкальск.