Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
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Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Санкт-Петербургский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) за январь-июль 2017 года перевез 171,3 тыс. тонн лома в полувагонах, в 1,5 раза превысив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот филиала в указанном сегменте увеличился на 60% и достиг 97,8 млн т-км.
«Рост погрузки лома черных металлов на Октябрьской железной дороге обусловлен высоким спросом на продукцию со стороны металлургических предприятий ПАО «Северсталь» и Группы «НЛМК в условиях положительной рыночной конъюнктуры», – прокомментировал директор Санкт-Петербургского филиала ПГК Павел Ситало.
В частности, объем перевозок лома для ПАО «Северсталь» по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос в 1,4 раза и составил более 146 тыс. тонн, для предприятий Группы НЛМК («Новолипецкий металлургический комбинат» и электрометаллургический завод НЛМК-Калуга) – в 3,3 раза, до 21,3 тыс. тонн.
Грузы следовали со станций Октябрьской железной дороги в адрес грузополучателей Северной, Московской и Юго-Восточной железных дорог.