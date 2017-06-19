ПГК в 1,5 раза увеличила перевозки лома на ОЖД

11 августа 2017 г.

Санкт-Петербургский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) за январь-июль 2017 года перевез 171,3 тыс. тонн лома в полувагонах, в 1,5 раза превысив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот филиала в указанном сегменте увеличился на 60% и достиг 97,8 млн т-км.

«Рост погрузки лома черных металлов на Октябрьской железной дороге обусловлен высоким спросом на продукцию со стороны металлургических предприятий ПАО «Северсталь» и Группы «НЛМК в условиях положительной рыночной конъюнктуры», – прокомментировал директор Санкт-Петербургского филиала ПГК Павел Ситало.

В частности, объем перевозок лома для ПАО «Северсталь» по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос в 1,4 раза и составил более 146 тыс. тонн, для предприятий Группы НЛМК («Новолипецкий металлургический комбинат» и электрометаллургический завод НЛМК-Калуга) – в 3,3 раза, до 21,3 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций Октябрьской железной дороги в адрес грузополучателей Северной, Московской и Юго-Восточной железных дорог.