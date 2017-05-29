Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
В I полугодии 2017 года Санкт-Петербургский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез более 70 тыс. тонн грузов на платформах, в 5 раз превысив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос в 3,4 раза, до 184 млн т-км. Доля ПГК в общем объеме перевозок на платформах на Октябрьской железной дороге (ОЖД) выросла в 4,5 раза, до 15%.
Основную номенклатуру грузов составили сельскохозяйственная техника, машины и оборудование, а также цветная руда, доставка которой осуществлялась в контейнерах, установленных на платформы.
«Рост показателей обусловлен увеличением объемов перевозок в рамках долгосрочного договора с «ГМЛК Норильский никель», а также привлечением дополнительных объемов погрузки сельскохозяйственной техники и оборудования «Петербургского тракторного завода», – заметил директор филиала Павел Ситало.
В частности, в январе-июне 2017 года погрузка цветной руды выросла в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 47 тыс. тонн, машин и оборудования – в 2 раза, до 5,5 тыс. тонн, сельскохозяйственной техники – в 3 раза, до 5,3 тыс. тонн.
Грузы следовали со станций ОЖД в адрес грузополучателей России и Финляндии.