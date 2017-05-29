ПГК В 5 раз увеличила объем перевозок на платформах на северо-западе

14 июля 2017 г.

В I полугодии 2017 года Санкт-Петербургский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез более 70 тыс. тонн грузов на платформах, в 5 раз превысив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос в 3,4 раза, до 184 млн т-км. Доля ПГК в общем объеме перевозок на платформах на Октябрьской железной дороге (ОЖД) выросла в 4,5 раза, до 15%.

Основную номенклатуру грузов составили сельскохозяйственная техника, машины и оборудование, а также цветная руда, доставка которой осуществлялась в контейнерах, установленных на платформы.

«Рост показателей обусловлен увеличением объемов перевозок в рамках долгосрочного договора с «ГМЛК Норильский никель», а также привлечением дополнительных объемов погрузки сельскохозяйственной техники и оборудования «Петербургского тракторного завода», – заметил директор филиала Павел Ситало.

В частности, в январе-июне 2017 года погрузка цветной руды выросла в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 47 тыс. тонн, машин и оборудования – в 2 раза, до 5,5 тыс. тонн, сельскохозяйственной техники – в 3 раза, до 5,3 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций ОЖД в адрес грузополучателей России и Финляндии.