С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Владивостокский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) выиграл тендер на 100% железнодорожных перевозок продукции ООО «РН-Востокнефтепродукт» (входит в НК «Роснефть») в 2017 году. С января по декабрь в рамках сервисного контракта планируется перевезти 46 тыс. тонн нефтегрузов.
Перевозки будут осуществляться в цистернах ПГК внутри острова Сахалин – между производственными площадками предприятия со станции Корсаков на станцию Ноглики Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
Первая партия груза в рамках нового контракта отправлена 2 января 2017 года. К настоящему времени филиал перевез около 3 тыс. тонн бензина и дизельного топлива.
«Победа в тендере нефтеперерабатывающего предприятия свидетельствует о высоком уровне сервиса, профессионализме сотрудников коммерческого центра филиала и эффективности оперирования вагонными активами. Мы готовы обеспечить гарантированный вывоз нефтегрузов и соблюдение всех условий тендера», – прокомментировал директор филиала Виктор Осипов.
ПГК осуществляет перевозки «НК «Роснефть» в рамках пятилетнего сервисного контракта с февраля 2016 года. Доля ПГК в общем объеме перевозок нефтегазовой корпорации достигает более 25%.