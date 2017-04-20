Площадь торговых центров, строящихся в крупнейших городах мира, составляет 33,5 млн. кв. метров во всем мире, однако девелоперская активность начинает замедляться

5 мая 2017 г.

Лондон - Москва, 5 мая 2017 года - Согласно последнему исследованию CBRE, ведущей международной консалтинговой компанией в области недвижимости, совокупная площадь торговых центров, строящихся в крупнейших городах мира, составляет в настоящее время 33,5 млн. кв. метров.

Ежегодное исследование CBRE, посвященное мировой динамике строительства торговых центров, показало, что девелоперская активность по-прежнему в значительной степени сосредоточена в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), на долю которого приходится 26,6 млн. кв. м новых площадей. При этом активность сосредоточена в более чем 90% из вошедших в исследование городов Азии и лишь в 56 городах Северной и Южной Америки и 14% городов в регионе Европа, Ближний Восток и в Африка (EMEA).

Китай остается самым активным рынком: здесь сосредоточено 19,7 млн. ​​кв. м торговых центров в стадии строительства и представлено 15 из 20 городов мира с наибольшей девелоперской активностью. По площади строящейся торговой недвижимости первое место занимает Шэньчжэнь (4,5 млн. кв. м), за ним следует Шанхай (3 млн. кв. м); по состоянию на конец 2016 года, на долю этих двух городов приходилось в совокупности 40% строящихся в Китае торговых площадей.

В странах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) девелоперская активность начала замедляться: совокупная площадь строящихся торговых центров составила 4,49 млн. кв. м. В этом регионе активность сосредоточена преимущественно в России, Турции и ОАЭ, причем лидируют турецкие города, где строятся 17 торговых центров общей площадью 1,3 млн. кв. м. Ожидается, что Дубай укрепит свои позиции в качестве лидирующего на Ближнем Востоке рынка торговой недвижимости: в течение трех ближайших лет здесь будет введено 900 000 кв. м новых торговых площадей. Среди наиболее известных проектов - Nakheel Mall на острове Пальма Джумейра, Circle Mall в районе Jumeirah Village Circle, а также проекты расширения действующих торговых центров, таких как Dubai Mall.

Несмотря на замедление темпов строительства торговых центров в последние несколько лет, в 2016 году отмечен прирост на 11,4% относительно уровня 2015 года.

Наиболее сильный рост зафиксирован в Северной и Южной Америке: уровень построенных торговых центров повысился на 43,6%, преимущественно благодаря росту объемов строительства в Мексике, где в трех крупных городах было сдано 1,3 млн. кв. м. Площадь торговых центров, построенных в регионе Европа, Ближний Восток, Африка, составила 16% от мирового показателя, причем отмечен рост на 18% в годовом исчислении. Единственными неазиатскими городами, вошедшими в первую десятку рынков с наибольшей площадью введённых торговых центров, стали Москва и Стамбул.

Наташа Пател, директор отдела исследований CBRE в регионе Европа, Ближний Восток, Африка:

«Хотя в целом мы наблюдаем замедление активности в области строительства торговых центров, в 2016 году на мировом рынке отмечено увеличение сдаваемой в эксплуатацию площади в результате долгожданного завершения ряда проектов.

Тем не менее, на многих рынках сдать площади оказалось непросто в связи с тем, что ритейлеры подыскивают оптимальные операционные модели, сочетающие интернет-продажи и физическое присутствие. Некоторые торговые центры отложили открытие или открылись с вакантными площадями. Многие инвесторы и арендодатели проявляют более осторожный подход по мере того, как ряд рынков начинает показывать признаки насыщения. Основное внимание будет направлено на переориентацию и обновление существующих активов, а также создание такого предложения для потребителей, которое позволит выделиться среди конкурирующих торговых центров и повысить посещаемость».

Олеся Дзюба, директор отдела исследований рынка, CBRE, Россия:

«В 2016 году в Москве было введено девять новых торговых центров суммарной арендопригодной площадью 473 000 кв. м, что немного (на 7,2%) превышает показатель предыдущего года. Средний уровень вакансии в торговых центрах, введенных в течение 2016 года, снизился с 40% до 20%.

Девелоперский цикл завершен, и в Москве практически не осталось объектов, строительство которых началось до кризиса. В 2017 году к вводу заявлено 5 новых объектов общей арендопригодной площадью 196 000 кв. м, что является самым низким показателем за последние пять лет. Крупнейшим проектом 2017 года станет Вегас Кунцево арендопригодной площадью 113 000 кв. м. Еще восемь новых объектов суммарной площадью почти 400 000 кв. м заявлено к открытию в 2018-2019 годах. Крупнейшими среди них станут Остров Мечты (105 000 кв. м GLA) и Саларис (110 000 кв. м GLA)».