А Плюс Девелопмент начинает строить в Башкортостане

16 февраля 2017 г.

Федеральный девелопер «А Плюс Девелопмент», лидер сегмента индустриальной недвижимости на Северо-Западе, и компания «Сигма», собственник крупнейшего складского комплекса в Республике Башкортостан, подписали EPC-контракт на строительство распределительного центра на 24 000 м2 в Уфе.

По условиям договора, группа компаний «А Плюс» будет выполнять комплекс работ по строительству распределительного центра. В качестве технического заказчика в реализации проекта строительства второй очереди складского комплекса «Сигма» выступает компания «Эспро Девелопмент» (входит в ГК «Эспро»). Ввод в эксплуатацию запланирован на III квартал 2017 года.

После ввода в эксплуатацию комплекс будет передан собственником в аренду компании X5 Retail Group.

Логистический комплекс в Уфе станет первым проектом «А Плюс Девелопмент» в республике Башкортостан. Компания уже активно представлена в Санкт- Петербурге, в Перми, в Екатеринбурге, в Казани и Алабуге (Республика Татарстан), а также в Волгограде. Выходя на рынок Башкортостана, компания еще больше укрепит лидерские позиции в рамках присутствия в регионах Российской Федерации.

Вячеслав Зелепуга, коммерческий директор «А Плюс Девелопмент»: «Строительство распределительного центра в Уфе - это уже четвертый проект в портфеле А Плюс Девелопмент, конечным заказчиком в котором является X5 Retail Group. Мы высоко ценим доверие, которое нам оказывает этот партнер и гордимся проектами, которые строим для него уже в трех регионах России».