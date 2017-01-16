С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Федеральный девелопер «А Плюс Девелопмент», лидер сегмента индустриальной недвижимости на Северо-Западе, и компания «Сигма», собственник крупнейшего складского комплекса в Республике Башкортостан, подписали EPC-контракт на строительство распределительного центра на 24 000 м2 в Уфе.
По условиям договора, группа компаний «А Плюс» будет выполнять комплекс работ по строительству распределительного центра. В качестве технического заказчика в реализации проекта строительства второй очереди складского комплекса «Сигма» выступает компания «Эспро Девелопмент» (входит в ГК «Эспро»). Ввод в эксплуатацию запланирован на III квартал 2017 года.
После ввода в эксплуатацию комплекс будет передан собственником в аренду компании X5 Retail Group.
Логистический комплекс в Уфе станет первым проектом «А Плюс Девелопмент» в республике Башкортостан. Компания уже активно представлена в Санкт- Петербурге, в Перми, в Екатеринбурге, в Казани и Алабуге (Республика Татарстан), а также в Волгограде. Выходя на рынок Башкортостана, компания еще больше укрепит лидерские позиции в рамках присутствия в регионах Российской Федерации.
Вячеслав Зелепуга, коммерческий директор «А Плюс Девелопмент»: «Строительство распределительного центра в Уфе - это уже четвертый проект в портфеле А Плюс Девелопмент, конечным заказчиком в котором является X5 Retail Group. Мы высоко ценим доверие, которое нам оказывает этот партнер и гордимся проектами, которые строим для него уже в трех регионах России».