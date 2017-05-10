ПМЭФ 2017: ПГК увеличит процент полезного использования вагонов с помощью SAP

1 июня 2017 г.

Санкт-Петербург

SAP и ПГК подписали соглашение, по которому оператор автоматизирует все основные бизнес-процессы с помощью решений SAP.

Павел Гонтарев, генеральный директор SAP СНГ, и Олег Букин, генеральный директор ПГК, подписали меморандум в рамках Петербургского международного экономического форума.

«В соглашении отражены основные шаги нашей программы инноваций, реализуемой в рамках стратегии развития ПГК до 2021 года. Команда SAP-проекта работает над ответственной задачей — постепенно увеличивать процент полезного использования в производственном цикле вагона. Пока в среднем по отрасли он не превышает 30%. В перспективе по результатам обработки больших объемов данных мы сможем определить дополнительные источники повышения доходности», — отметил Олег Букин во время подписания.

Согласно меморандуму, на базе SAP будет создана централизованная система управления основной деятельностью ПГК. Платформой проекта станет S/4HANA, SAP Transportation Management и SAP CRM. На их основе в компании будут анализировать данные о перевозках — траектории передвижения и основные параметры вагонного парка ПГК. Информация будет обновляться в системе в режиме реального времени.

Таким образом сотрудники ПГК будут получать оперативную аналитику о статусе доставки каждого груза в каждой единице подвижного состава, себестоимости и сроках перевозок. В перспективе это поможет компании освоить новые каналы продаж, например, интернет-сервисы для среднего и малого бизнеса, и перспективные бизнес-модели, такие как аутсорсинг.

«Также в меморандуме мы закрепили планы по обмену опытом. При этом ПГК возьмет на себя роль «поставщика» идей и лучших практик для клиентов SAP по всему миру. И наоборот, из опыта таких компания, как Trenitalia или GATX Rail Europe, ПГК сможет быстро заимствовать технологии, которые пока остаются в статусе экспериментальных. Так компания получит дополнительные ресурсы для работы «на опережение» на своем высококонкурентном рынке», — рассказал на ПМЭФ Павел Гонтарев.