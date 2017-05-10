Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Санкт-Петербург
SAP и ПГК подписали соглашение, по которому оператор автоматизирует все основные бизнес-процессы с помощью решений SAP.
Павел Гонтарев, генеральный директор SAP СНГ, и Олег Букин, генеральный директор ПГК, подписали меморандум в рамках Петербургского международного экономического форума.
«В соглашении отражены основные шаги нашей программы инноваций, реализуемой в рамках стратегии развития ПГК до 2021 года. Команда SAP-проекта работает над ответственной задачей — постепенно увеличивать процент полезного использования в производственном цикле вагона. Пока в среднем по отрасли он не превышает 30%. В перспективе по результатам обработки больших объемов данных мы сможем определить дополнительные источники повышения доходности», — отметил Олег Букин во время подписания.
Согласно меморандуму, на базе SAP будет создана централизованная система управления основной деятельностью ПГК. Платформой проекта станет S/4HANA, SAP Transportation Management и SAP CRM. На их основе в компании будут анализировать данные о перевозках — траектории передвижения и основные параметры вагонного парка ПГК. Информация будет обновляться в системе в режиме реального времени.
Таким образом сотрудники ПГК будут получать оперативную аналитику о статусе доставки каждого груза в каждой единице подвижного состава, себестоимости и сроках перевозок. В перспективе это поможет компании освоить новые каналы продаж, например, интернет-сервисы для среднего и малого бизнеса, и перспективные бизнес-модели, такие как аутсорсинг.
«Также в меморандуме мы закрепили планы по обмену опытом. При этом ПГК возьмет на себя роль «поставщика» идей и лучших практик для клиентов SAP по всему миру. И наоборот, из опыта таких компания, как Trenitalia или GATX Rail Europe, ПГК сможет быстро заимствовать технологии, которые пока остаются в статусе экспериментальных. Так компания получит дополнительные ресурсы для работы «на опережение» на своем высококонкурентном рынке», — рассказал на ПМЭФ Павел Гонтарев.