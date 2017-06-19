Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
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Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Ведущий российский девелопер промышленных объектов начинает сдавать в аренду блоки площадью от 720 кв.м с готовой инфраструктурой и прилегающей территорией
Индустриальные таунхаусы PNK Group – универсальные помещения площадью от 720 кв.м, которые могут использоваться как под производство, так и под склад. Первые сделки заключаются в «PNK Парке-Валищево» (Московская область): в ближайшие месяцы площадка будет готова к заезду арендаторов.
Блоки площадью от 720 кв.м сдаются в аренду с полностью готовой инфраструктурой: корпуса оснащены индивидуальными системами энергоснабжения и всеми необходимыми инженерными сетями. Для каждого арендатора предусмотрена собственная прилегающая территория глубиной 54 метра с отдельным въездом. Также по запросу возможно дооснащение площадки офисным блоком и подкрановыми путями.
В 2017 году PNK Group открывает проекты в России на 600-800 тыс.кв.м, среди которых будут объекты в том числе и с новым форматом для аренды.
«В России спрос на помещения light industrial в этом году активно растет, и данный сегмент нам очень интересен. Мы предлагаем популярный в Европе и пока новый для российского рынка продукт – индустриальный таунхаус, включающий в себя все преимущества зданий PNK, соответствующих международным стандартам FM Global, полностью готовую инфраструктуру, а также достаточную для свободного подъезда и размещения фур прилегающую территорию, – отмечает директор департамента промышленной недвижимости PNK Group Калин Антон. – Наш новый формат оценит, прежде всего, средний бизнес, у которого есть потребность в качественных помещениях под склад или производство».