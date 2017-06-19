PNK Group выводит на рынок новый формат – индустриальный таунхаус

22 августа 2017 г.

Ведущий российский девелопер промышленных объектов начинает сдавать в аренду блоки площадью от 720 кв.м с готовой инфраструктурой и прилегающей территорией

Индустриальные таунхаусы PNK Group – универсальные помещения площадью от 720 кв.м, которые могут использоваться как под производство, так и под склад. Первые сделки заключаются в «PNK Парке-Валищево» (Московская область): в ближайшие месяцы площадка будет готова к заезду арендаторов.

Блоки площадью от 720 кв.м сдаются в аренду с полностью готовой инфраструктурой: корпуса оснащены индивидуальными системами энергоснабжения и всеми необходимыми инженерными сетями. Для каждого арендатора предусмотрена собственная прилегающая территория глубиной 54 метра с отдельным въездом. Также по запросу возможно дооснащение площадки офисным блоком и подкрановыми путями.

В 2017 году PNK Group открывает проекты в России на 600-800 тыс.кв.м, среди которых будут объекты в том числе и с новым форматом для аренды.

«В России спрос на помещения light industrial в этом году активно растет, и данный сегмент нам очень интересен. Мы предлагаем популярный в Европе и пока новый для российского рынка продукт – индустриальный таунхаус, включающий в себя все преимущества зданий PNK, соответствующих международным стандартам FM Global, полностью готовую инфраструктуру, а также достаточную для свободного подъезда и размещения фур прилегающую территорию, – отмечает директор департамента промышленной недвижимости PNK Group Калин Антон. – Наш новый формат оценит, прежде всего, средний бизнес, у которого есть потребность в качественных помещениях под склад или производство».