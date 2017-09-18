Логистика, выступая индикатором всех экономических явлений, происходящих в стране, стремится к оптимизации издержек и повышению эффективности бизнес-процессов. Эта тенденция четко прослеживается в сегменте электронной коммерции, который наиболее активно развивается в настоящее время. По мнению компаний ‒ разработчиков логистических решений, сегодня профессиональное сообщество хочет обладать реальными работающими инструментами эффективного управления логистикой.
«Агентство Маркет Гайд» стало победителем открытого конкурса Департамента спорта и туризма г. Москвы
1 сентября 2017 г. Департамент спорта и туризма г. Москвы объявил об открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуг по ежегодному мониторингу туристских и экскурсионных потоков, расходов туристов и экскурсантов на территории города Москвы, оценке туристского потребления.
Заявки на участие в тендере подали ООО «Агентство Маркет Гайд», ООО «Центр региональных социально-экономических исследований», ООО «И-ЭЙДЖ».
Вопросы развития логистических технологий в сферах транспорта, промышленности и бизнеса в последние годы приобрели стратегический характер. Развивается нормативная база в области стандартизации процессов и управления жизненным циклом сложных систем, много внимания уделяется вопросам непрерывности цепей поставок. Российские бизнесмены сегодня сталкиваются с трудностями по загрузке складов и логистических центров, перенаправляя потоки на внутренний рынок, именно поэтому устойчивость и безопасность работы транспортно-логистического комплекса РФ актуальна как никогда.
PNK Group открывает свой 26-й индустриальный парк, где возможно возведение промышленных объектов общей площадью порядка 53 тыс.кв.м.
PNK Group, российский девелопер промышленных объектов, объявляет об открытии «PNK Парка Коледино», расположенного в непосредственной близости от границ новой Москвы, на Симферопольском шоссе (скоростная трасса М-2). Для компании данный проект станет 26-м в России, Центральной Европе и США.
«PNK Парк Коледино» находится в 20 км к югу от Москвы и занимает 12 га. В будущем возможно расширение территории.
В новом индустриальном парке, согласно генплану, предусмотрено возведение промышленных объектов общей площадью порядка 53 тыс.кв.м. В «PNK Парке Коледино» ведутся подготовительные работы, строительство индустриальных зданий планируется начать в ближайшее время, запуск намечен на первую половину 2018 года.
«Наш новый индустриальный парк по локации идеально подходит как для размещения распределительного центра, так и для организации производства. Непосредственная близость новых московских территорий и города Подольска, а также расположение парка рядом со скоростной трассой М-2 в 20 км от МКАД очень выгодно клиентам», - отмечает директор департамента промышленной недвижимости PNK Group Калин Антон.