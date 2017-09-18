«PNK Парк Коледино» рядом с новой Москвой

2 ноября 2017 г.

PNK Group открывает свой 26-й индустриальный парк, где возможно возведение промышленных объектов общей площадью порядка 53 тыс.кв.м.

PNK Group, российский девелопер промышленных объектов, объявляет об открытии «PNK Парка Коледино», расположенного в непосредственной близости от границ новой Москвы, на Симферопольском шоссе (скоростная трасса М-2). Для компании данный проект станет 26-м в России, Центральной Европе и США.

«PNK Парк Коледино» находится в 20 км к югу от Москвы и занимает 12 га. В будущем возможно расширение территории.

В новом индустриальном парке, согласно генплану, предусмотрено возведение промышленных объектов общей площадью порядка 53 тыс.кв.м. В «PNK Парке Коледино» ведутся подготовительные работы, строительство индустриальных зданий планируется начать в ближайшее время, запуск намечен на первую половину 2018 года.

«Наш новый индустриальный парк по локации идеально подходит как для размещения распределительного центра, так и для организации производства. Непосредственная близость новых московских территорий и города Подольска, а также расположение парка рядом со скоростной трассой М-2 в 20 км от МКАД очень выгодно клиентам», - отмечает директор департамента промышленной недвижимости PNK Group Калин Антон.