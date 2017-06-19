По итогам I полугодия 2017 года ПГК увеличила объем перевозок в крытых вагонах в Западной Сибири

31 июля 2017 г.

По итогам I полугодия 2017 года объем перевозок Новосибирского филиала АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) в крытых вагонах по Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД) составил более 735 тыс. тонн грузов, что на 13% выше аналогичного показателя прошлого года. Грузооборот в указанном сегменте увеличился на 7% и составил 1,9 млрд т-км.

Рост показателей связан с адресной работой с грузоотправителями в сегментах сельскохозяйственной, химической, пищевой и лесоперерабатывающей промышленности, в том числе с ключевыми грузовладельцами региона – «Мельник», «Алейскзернопродукт» им. С.Н.Старовойтова, «АЗОТ» и «Кучуксульфат».

«Филиал поступательно наращивает клиентскую и грузовую базу за счет адресных программ, сервисного пакета услуг и подбора оптимальных логистических схем по доставке грузов. Кроме того, мы активно работаем над увеличением производительности вагонов, что позволяет полностью обеспечивать потребности грузоотправителей, несмотря на наблюдающийся дефицит крытого подвижного состава на ЗСЖД», – отмечает директор Новосибирского филиала ПГК Евгений Долженко.

Например, перевозки продуктов перемола, зерна и комбикорма относительно I полугодия 2016 года выросли на 13% и составили 318 тыс. тонн, пиломатериалов – на 20%, до 37 тыс. тонн, строительных грузов – на 33%, до 64 тыс. тонн, минеральных удобрений – на 59%, до 64,5 тыс. тонн. Погрузка промышленного сырья увеличилась более чем в 2 раза, до 81 тыс. тонн, за счет подписания в 2017 году сервисного контракта с ОАО «Кучуксульфат».

Объем внутренних перевозок в отчетный период увеличился на 4%, до 621 тыс. тонн. Экспортные перевозки увеличились на 29%, до 114 тыс. тонн. Основной объем экспортного грузопотока пришелся на лесные грузы и пиломатериалы в направлении рынков Китая и Казахстана, зерна и продуктов перемола –Китая.

Грузы следовали со станций ЗСЖД в адрес грузополучателей западной России, в страны СНГ, а также в Монголию и Китай через пограничные переходы Наушки и Забайкальск.