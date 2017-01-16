По результатам 2016 года доля закрытых сделок с индустриальной и складской недвижимостью компанией CBRE составила 24%

25 января 2017 г.

CBRE, ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости, заняла 1 место среди «большой шестёрки» консалтинговых компаний по объёму закрытых сделок на складском рынке России по результатам 2016 года.

24% всех сделок компаний-консультантов были закрыты командой отдела индустриальной и складской недвижимости CBRE. Общая площадь складов, по которым были заключены сделки при участии CBRE, составила 325 тыс. кв. м. Сотрудниками компании был реализован ряд крупных проектов для российских и международных клиентов. Среди них: сделка по строительству built-to-suit здания площадью 35 тыс. кв. м для компании BMW, организация распределительного центра для крупной федеральной розничной сети площадью 59 тыс. кв. м в складском комплексе класса А «Логопарк Север-2», а также аренда крупной компанией DIY сектора нового склада площадью 42 тыс. кв. м в складском комплексе PNK-Чехов 3.

Антон Алябьев, директор отдела индустриальной и складской недвижимости CBRE в России, комментирует:

«Мы рады отметить, что, несмотря на трудности, складской рынок не стоит на месте, а меняется и адаптируется к новым условиям, на рынке появляются новые драйверы спроса и механизмы сотрудничества. Это требует от нас нового подхода и поиска инновационных решений. И в прошедшем году команда CBRE блестяще справилась с этой задачей, а её результаты говорят сами за себя».