С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
CBRE, ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости, заняла 1 место среди «большой шестёрки» консалтинговых компаний по объёму закрытых сделок на складском рынке России по результатам 2016 года.
24% всех сделок компаний-консультантов были закрыты командой отдела индустриальной и складской недвижимости CBRE. Общая площадь складов, по которым были заключены сделки при участии CBRE, составила 325 тыс. кв. м. Сотрудниками компании был реализован ряд крупных проектов для российских и международных клиентов. Среди них: сделка по строительству built-to-suit здания площадью 35 тыс. кв. м для компании BMW, организация распределительного центра для крупной федеральной розничной сети площадью 59 тыс. кв. м в складском комплексе класса А «Логопарк Север-2», а также аренда крупной компанией DIY сектора нового склада площадью 42 тыс. кв. м в складском комплексе PNK-Чехов 3.
Антон Алябьев, директор отдела индустриальной и складской недвижимости CBRE в России, комментирует:
«Мы рады отметить, что, несмотря на трудности, складской рынок не стоит на месте, а меняется и адаптируется к новым условиям, на рынке появляются новые драйверы спроса и механизмы сотрудничества. Это требует от нас нового подхода и поиска инновационных решений. И в прошедшем году команда CBRE блестяще справилась с этой задачей, а её результаты говорят сами за себя».