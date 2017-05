Победителем аукциона в рамках второго тендера на дноуглубление в порту Южный стала компания China Harbour Engineering Company Ltd.

4 мая 2017 г.

Победителем аукциона в рамках тендера на реализацию проекта «Реконструкция морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам морского порта «Южный» (строительно-монтажные работы) стала китайская компания China Harbour Engineering Company Ltd. Ранее победителем конкурса была признана бельгийская Novadeal LTD, но поскольку этот участник не предоставил необходимый перечень документов для завершения конкурсной процедуры, согласно требованиям ч.4 ст.28 закона о публичных закупках, тендерный комитет вынужден отклонить данное предложение и назначить победителем второго по ценовому предложению претендента.

Так, по условиям тендерной документации, разработанной по международным стандартам, необходимо подтвердить предложенную цену соответствующими техническими документами. Однако, участником договорная цена была посчитана некорректно - без соблюдения государственных стандартов Украины, а именно «Правил определения стоимости строительства» (с изменениями и дополнениями, ГСТУ Б Д.1.1-1:2013) и «Правил определения стоимости проектно-поисковых работ и экспертизы проектной документации на строительство» (ГСТУ Б Д.1.1-7:2013). Кроме того, цена тендерного предложения Novadeal LTD по результатам аукциона не соответствует договорной цене, указанной в проекте контракта, подписанного участником и загруженного в систему Prozorro. Также документация компании не подтверждена локальными сметами и приложениями, отсутствует договорная цена в формате *.imd. Со всеми условиями конкурса АМПУ в порту «Южный», предложениями участников, предоставленными документами и требуемым перечнем можно ознакомиться в системе Prozorro.

Цена тендерного предложения компании «Novadeal LTD» по результатам аукциона, состоявшегося 24 апреля 2017 года, составила 586 млн гривен. В связи с отклонением тендерного предложения участника Novadeal LTD, руководствуясь положениями Закона о публичных закупках, тендерный комитет администрации морского порта «Южный» принял решение определить победителем аукциона в рамках данного тендера компанию China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC). По результатам аукциона цена, предложенная CHEC, составляет 586, 045 млн гривен. Китайская компания так же должна в течение трех рабочих дней загрузить требуемую информацию в систему, а тендерный комитет – проверить ее на соответствие нормам и стандартам. Окончательные результаты тендера будут озвучены после проверки всех необходимых документов от China Harbour Engineering Company Ltd.

Напомним, 28 апреля 2017 года АМПУ приняла решение подписать договор с компанией China Harbour Engineering company Ltd. о проведении работ по дноуглублению в районе трех причалов — № 23, 24 и 25 морского порта «Южный» (проект «Реконструкция водных подходов, маневровых зон и операционных акваторий морского порта «Южный»). В этом случае все требования Закона «О публичных закупках» были исполнены, что послужило основанием для заключения договора.