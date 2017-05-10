Почта России на 15% расширила сеть Центров выдачи и приема посылок в Москве

30 мая 2017 г.

С начала года Почта России дополнительно открыла в Москве 13 центров выдачи и приема посылок (ЦВПП). В настоящий момент клиенты могут воспользоваться услугами 100 центров выдачи и приёма посылок, открытых на базе действующих отделений почтовой связи столицы. В целом по России сейчас работают 534 центра выдачи и приема посылок в 211 городах.

Центры выдачи и приема посылок специализируются исключительно на отправлениях с товарными вложениями от физических лиц, а также компаний малого и среднего бизнеса. Здесь можно отправить и получить внутренние и международные посылки, мелкие пакеты, экспресс-отправления. К преимуществам ЦВПП относится удобное расположение и увеличенные по сравнению с обычным отделением часы работы, отсутствие перерывов на обед и выходных.

В ЦВПП можно заказать доставку отправлений почтальоном или курьером на дом и выбрать способ оплаты (наличными или банковскими картами). Для юридических лиц предусмотрена возможность выбора удобного времени для сдачи отправлений. Открытие подобных центров позволяет сократить время доставки отправлений за счет выделенной внутригородской логистики, а также сократить время приема и выдачи посылок.

«Проект по открытию Центров выдачи и приема посылок был запущен в 2014 году. К концу прошлого года мы открыли 520 центров по всей стране, а в этом году приняли решение продолжить реализацию проекта, учитывая его высокую востребованность у клиентов. Центры выдачи и приема посылок удобны не только физическим лицам, проживающим в зоне их обслуживания, но и являются быстрой точкой входа для компаний малого и среднего бизнеса», - отметил заместитель генерального директора по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Почты России Сергей Малышев.

На базе центров в Москве оказывается услуга «EMS оптимальное», гарантирующая доставку посылки по Москве на следующий день после ее отправки. Если посылка сдана в любом из центров до 20:00, ее можно получить в другом ЦВПП уже с 8:00 следующего рабочего дня, а также получить курьером на дом или в офис. Найти адрес, контакты и режим работы ближайшего Центра можно на сайте pochta.ru.