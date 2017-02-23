Почта России обнаружила полтонны "нелегальной" икры с помощью рентгена

1 марта 2017 г.

Двадцать объемных пластиковых контейнеров поступили в столичный сортировочный центр из Камчатского края и были адресованы одному и тому же получателю – жителю Москвы. Сотрудники департамента безопасности посылочного бизнеса Почты России в ходе проверки данных посылок с использованием рентгенотелевизионного оборудования установили, что в данных почтовых отправлениях содержится икра. Причём между слоями красной икры в центре контейнера скрывалась запрещенная к обороту черная икра (см. фото результатов досмотра).

Всего в 20 контейнерах было обнаружено свыше 500 кг незаконных товарных вложений. Таким образом, отправители икры подпадали под действие сразу нескольких статей Уголовного кодекса: ст.238 – «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»; ст.258.1 – «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

Работники почтовой безопасности передали все материалы по данному факту в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. Впоследствии одного из подозреваемых удалось задержать в Москве при получении незаконных «слоёных» посылок.