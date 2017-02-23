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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Посещение выставки позволит вашей компании:
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
Двадцать объемных пластиковых контейнеров поступили в столичный сортировочный центр из Камчатского края и были адресованы одному и тому же получателю – жителю Москвы. Сотрудники департамента безопасности посылочного бизнеса Почты России в ходе проверки данных посылок с использованием рентгенотелевизионного оборудования установили, что в данных почтовых отправлениях содержится икра. Причём между слоями красной икры в центре контейнера скрывалась запрещенная к обороту черная икра (см. фото результатов досмотра).
Всего в 20 контейнерах было обнаружено свыше 500 кг незаконных товарных вложений. Таким образом, отправители икры подпадали под действие сразу нескольких статей Уголовного кодекса: ст.238 – «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»; ст.258.1 – «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».
Работники почтовой безопасности передали все материалы по данному факту в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. Впоследствии одного из подозреваемых удалось задержать в Москве при получении незаконных «слоёных» посылок.