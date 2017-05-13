Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
В 2016 году Почта России приобрела 1357 автомобилей, оформленных в фирменном стиле, обновив 8,3% своего автотранспортного парка. Из них для развития Курьерской службы Почты России было приобретено 516 автомобилей, а также 165 единиц (21%) для обновления парка транспортных средств Курьерской службы в г. Москве. Все транспортные средства произведены или доработаны на территории России.
В настоящее время уже открыто 155 подразделений курьерской доставки в 148 городах страны. Значительное обновление автопарка позволяет курьерам Почты России еще более оперативно доставлять клиентам домой или в офис письма, посылки, бандероли.
Почта России проводит высококонкурентные закупки, победители которых предлагают эксклюзивные цены, зачастую ниже средних по рынку, что позволяет предприятию экономить 8-10% от их рыночной стоимости. Транспортные средства приобретаются по лизинговым договорам крупными партиями.
Все машины по своим техническим характеристикам адаптированы под требования, предъявляемые к перевозке почтовых отправлений, оборудованы световыми и звуковыми спецсигналами и предназначены, в первую очередь, для работников курьерской службы.
«Уже несколько лет подряд автопарк Почты России активно модернизируется. В 2015-2016 годах мы обновили почти 30% транспорта, закупив около 5 тыс. новых автомобилей. В прошлом году основное внимание было уделено развитию курьерских групп в регионах. Эта программа позволяет нам не только сокращать сроки доставки отправлений, но и снижать затраты на содержание транспортных средств. При этом, закупая автомобили, произведенные в России, мы также способствуем развитию отечественной промышленности», – отметил заместитель генерального директора Почты России по имущественным вопросам Евгений Елфимов.
Обновление автотранспорта и плановая замена транспортных средств позволят оптимизировать и существенно омолодить автопарк Почты России, который насчитывает более 17 000 единиц транспорта. С 2013 года средний возраст автотранспорта Почты России снизился с 13 до 7 лет. Общая протяженность магистральных и внутриузловых почтовых маршрутов превышает 2,8 млн км.