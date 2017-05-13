Почта России обновила автопарк курьерской доставки

14 июня 2017 г.

В 2016 году Почта России приобрела 1357 автомобилей, оформленных в фирменном стиле, обновив 8,3% своего автотранспортного парка. Из них для развития Курьерской службы Почты России было приобретено 516 автомобилей, а также 165 единиц (21%) для обновления парка транспортных средств Курьерской службы в г. Москве. Все транспортные средства произведены или доработаны на территории России.

В настоящее время уже открыто 155 подразделений курьерской доставки в 148 городах страны. Значительное обновление автопарка позволяет курьерам Почты России еще более оперативно доставлять клиентам домой или в офис письма, посылки, бандероли.

Почта России проводит высококонкурентные закупки, победители которых предлагают эксклюзивные цены, зачастую ниже средних по рынку, что позволяет предприятию экономить 8-10% от их рыночной стоимости. Транспортные средства приобретаются по лизинговым договорам крупными партиями.

Все машины по своим техническим характеристикам адаптированы под требования, предъявляемые к перевозке почтовых отправлений, оборудованы световыми и звуковыми спецсигналами и предназначены, в первую очередь, для работников курьерской службы.

«Уже несколько лет подряд автопарк Почты России активно модернизируется. В 2015-2016 годах мы обновили почти 30% транспорта, закупив около 5 тыс. новых автомобилей. В прошлом году основное внимание было уделено развитию курьерских групп в регионах. Эта программа позволяет нам не только сокращать сроки доставки отправлений, но и снижать затраты на содержание транспортных средств. При этом, закупая автомобили, произведенные в России, мы также способствуем развитию отечественной промышленности», – отметил заместитель генерального директора Почты России по имущественным вопросам Евгений Елфимов.

Обновление автотранспорта и плановая замена транспортных средств позволят оптимизировать и существенно омолодить автопарк Почты России, который насчитывает более 17 000 единиц транспорта. С 2013 года средний возраст автотранспорта Почты России снизился с 13 до 7 лет. Общая протяженность магистральных и внутриузловых почтовых маршрутов превышает 2,8 млн км.