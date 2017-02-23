Почта России оптимизирует около 500 офисных сотрудников в Москве для повышения зарплат персоналу почтовых отделений

13 марта 2017 г.

В рамках программы повышения операционной эффективности в Московском филиале Почты России осуществляется оптимизация управленческого персонала. На первом этапе будут перераспределены функции 486 штатных единиц в аппаратах управления почтамтов. Высвобожденные денежные средства будут направлены на повышение заработных плат работникам почтовых отделений.

Руководством Московского филиала была тщательно проанализирована организационная структура обособленных подразделений. Были выявлены управленческие должности с дублированием функций, а также утратившие свою актуальность в связи с автоматизацией ряда процессов. Оптимизация штата будет проведена с соблюдением всех требований ТК РФ. Работникам будут предложены все имеющиеся в макрорегионе Москва вакансии, соответствующие их квалификации или требующие более низкой квалификации.

Высвобожденные в ходе оптимизации денежные средства будут направлены на повышение заработных плат работникам отделений почтовой связи. Так, уже с 1 апреля для начальников отделений связи и их заместителей будет установлен прозрачный KPI (ключевой показатель эффективности), 100-процентное выполнение которого позволит увеличить совокупный доход руководителей почтовых отделений на 38% и 51% соответственно. При этом окладная часть заработной платы начальников отделений и их заместителей также вырастет в среднем на 9% и 17%. Предпринятые меры помогут вывести заработные платы данной категории работников на уровень выше текущих рыночных показателей по схожим по функционалу должностям. С 1 июля также планируется по совокупному доходу вывести на максимальные рыночные оплаты позиции оператора связи и почтальона.

«Проводимая сегодня в Москве кадровая реорганизация является продолжением и составной частью масштабной программы Почты России по повышению управленческой эффективности и росту зарплат сотрудников основного производства, - отмечает заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс-доставке, региональный управляющий Московского филиала Сергей Малышев. - Особое внимание мы уделяем начальникам почтовых отделений и их заместителям, к которым будет применяться новая система компетенций и профессиональных требований, направленная на повышение личной ответственности за качественную работу отделения. Например, совокупный месячный доход начальника отделения связи повысится с сегодняшних 50 тысяч рублей в месяц до 75 тысяч рублей. Все это привлечет на почту дополнительные профессиональные кадры».