Вы ещё можете успеть подать материалы для публикации и разместить рекламные модули в спецвыпуске!
Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
В рамках программы повышения операционной эффективности в Московском филиале Почты России осуществляется оптимизация управленческого персонала. На первом этапе будут перераспределены функции 486 штатных единиц в аппаратах управления почтамтов. Высвобожденные денежные средства будут направлены на повышение заработных плат работникам почтовых отделений.
Руководством Московского филиала была тщательно проанализирована организационная структура обособленных подразделений. Были выявлены управленческие должности с дублированием функций, а также утратившие свою актуальность в связи с автоматизацией ряда процессов. Оптимизация штата будет проведена с соблюдением всех требований ТК РФ. Работникам будут предложены все имеющиеся в макрорегионе Москва вакансии, соответствующие их квалификации или требующие более низкой квалификации.
Высвобожденные в ходе оптимизации денежные средства будут направлены на повышение заработных плат работникам отделений почтовой связи. Так, уже с 1 апреля для начальников отделений связи и их заместителей будет установлен прозрачный KPI (ключевой показатель эффективности), 100-процентное выполнение которого позволит увеличить совокупный доход руководителей почтовых отделений на 38% и 51% соответственно. При этом окладная часть заработной платы начальников отделений и их заместителей также вырастет в среднем на 9% и 17%. Предпринятые меры помогут вывести заработные платы данной категории работников на уровень выше текущих рыночных показателей по схожим по функционалу должностям. С 1 июля также планируется по совокупному доходу вывести на максимальные рыночные оплаты позиции оператора связи и почтальона.
«Проводимая сегодня в Москве кадровая реорганизация является продолжением и составной частью масштабной программы Почты России по повышению управленческой эффективности и росту зарплат сотрудников основного производства, - отмечает заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс-доставке, региональный управляющий Московского филиала Сергей Малышев. - Особое внимание мы уделяем начальникам почтовых отделений и их заместителям, к которым будет применяться новая система компетенций и профессиональных требований, направленная на повышение личной ответственности за качественную работу отделения. Например, совокупный месячный доход начальника отделения связи повысится с сегодняшних 50 тысяч рублей в месяц до 75 тысяч рублей. Все это привлечет на почту дополнительные профессиональные кадры».