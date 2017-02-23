Вы ещё можете успеть подать материалы для публикации и разместить рекламные модули в спецвыпуске!
Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Посещение выставки позволит вашей компании:
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
Почта России проведет спецгашение почтового блока из 4-х марок, посвященного 100-летию революционных событий 1917 года в России. Торжественная церемония гашения состоится 2 марта 2017 года в 11:00 в Музее истории почты Московского почтамта.
Блок размером 130х120 мм, номиналом 140 рублей, включающий 4 марки размером 32,5х32,5 мм и номиналом 35 рублей каждая, изданный тиражом 70 тыс. экземпляров, поступит в продажу в отделения Почты России.
Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров. Оттиск штемпеля специального гашения первого дня можно будет поставить в отделениях Почты России 101000 на Мясницкой улице, 26 в г. Москве (торжественное гашение состоится в Почтовом музее Моспочтамта) и 190000 на Почтамтской улице, 9А в Санкт-Петербурге.
Великая российская революция — единый революционный процесс 1917 года, включающий несколько событий: Февральскую революцию, закончившуюся свержением самодержавия, учреждение власти Временного правительства, провозглашение России республикой, Октябрьскую революцию и установление советской власти, созыв Всероссийского учредительного собрания.