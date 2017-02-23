Почта России проведет гашение марки, посвященной 100-летию революционных событий 1917 года

1 марта 2017 г.

Почта России проведет спецгашение почтового блока из 4-х марок, посвященного 100-летию революционных событий 1917 года в России. Торжественная церемония гашения состоится 2 марта 2017 года в 11:00 в Музее истории почты Московского почтамта.

Блок размером 130х120 мм, номиналом 140 рублей, включающий 4 марки размером 32,5х32,5 мм и номиналом 35 рублей каждая, изданный тиражом 70 тыс. экземпляров, поступит в продажу в отделения Почты России.

Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров. Оттиск штемпеля специального гашения первого дня можно будет поставить в отделениях Почты России 101000 на Мясницкой улице, 26 в г. Москве (торжественное гашение состоится в Почтовом музее Моспочтамта) и 190000 на Почтамтской улице, 9А в Санкт-Петербурге.

Великая российская революция — единый революционный процесс 1917 года, включающий несколько событий: Февральскую революцию, закончившуюся свержением самодержавия, учреждение власти Временного правительства, провозглашение России республикой, Октябрьскую революцию и установление советской власти, созыв Всероссийского учредительного собрания.