С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Сотрудники службы безопасности Почты России совместно с представителями правоохранительных органов в Москве выявили и пресекли деятельность устойчивой преступной группы, участники которой обманули тысячи россиян на десятки миллионов рублей.
Мошенники регулярно открывали в сети интернет онлайн-магазины, предлагающие покупателям компьютеры, мобильные телефоны и различную оргтехнику по низким ценам. Данные сайты, как правило, существовали не более одного месяца. За это время мошенники успевали набрать заказов на несколько миллионов рублей. Однако в почтовых отправлениях клиентам приходили кирпичи, бутылки с водой и граненые стаканы, в зависимости от веса заказанного товара.
Граждане, оплатившие дорогостоящую покупку наложенным платежом, но получившие посылку с разным хламом, нередко предъявляли претензии почтовым работникам. В рамках проверки, проведенной сотрудниками службы безопасности Почты России, было установлено, что почтовые отправления сдавались мошенниками для отправки в столичных отделениях почтовой связи в закрытом виде без описи товарных вложений. Только в январе 2017 года они получили от граждан в качестве наложенного платежа свыше 6 миллионов рублей.
Персональные данные отправителей и граждан, регулярно получавших наложенные платежи за данные посылки, в соответствии с постановлением суда были переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. Одна из подозреваемых была задержана непосредственно в отделении связи сразу после получения перевода за очередную посылку с камнями.
В настоящее время в совершении мошеннических действий подозреваются не менее 5 человек, в отношении них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество). Таким образом Почта России пресекла деятельность устойчивой преступной группы, от мошеннических действий которой пострадали тысячи граждан. Общая сумма причиненного ущерба исчисляется десятками миллионов рублей.