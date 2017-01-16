С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Почта России запустила в Москве комплексную программу «Почта без очередей», призванную качественно улучшить обслуживание клиентов в почтовых отделениях.
«Программа затрагивает сразу несколько направлений: модель работы с юридическими лицами, изменение стандартов и технологических процессов обслуживания, а также кадровую политику и систему мотивации сотрудников», - подчеркивает генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.
Модель работы с юридическими лицами
В настоящее время один из ключевых факторов образования очередей в почтовых отделениях – отправка корреспонденции от «скрытых» юридических лиц – курьеров, которые одномоментно через универсальное окно могут отправлять за наличный расчет до нескольких десятков заказных писем. Эта ситуация наиболее характерна для столицы.
«Для удобства клиентов прием отправлений от юридических лиц выносится в специализированные отделения почтовой связи. В Москве количество специализированных отделений, принимающих письменную корреспонденцию от организаций за наличный расчет, в настоящее время увеличено до 150. Это каждое четвертое отделение. Кроме того, Почта России открыла в столице 71 центр обслуживания юридических лиц (ЦОЮЛ), в которых будут принимать письменную корреспонденцию от крупных организаций по безналичной форме оплаты. А получить и отправить посылки, мелкие пакеты и отправления EMS юридические лица в Москве смогут в 87 центрах выдачи и приема посылок (ЦВПП)», - отмечает заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс доставке, директор макрорегиона Москва Сергей Малышев.
В остальных почтовых отделениях Москвы отправления, имеющие в обратном адресе наименование организации, оформляться не будут. С полным списком Центров обслуживания юридических лиц и специализированных ОПС, адресами их расположения можно ознакомиться на сайте Почты России.
Эти меры позволят не только убрать очереди в столичных отделениях связи, но и сделают более удобной для бизнеса отправку корреспонденции. Системная работа по повышению качества обслуживания корпоративных клиентов предполагает также перевод большинства операций с юридическими лицами в режим онлайн – начиная с этапа заключения договора и заканчивая возможностью осуществления предпочтовой подготовки. Решения, внедряемые в Москве, впоследствии будут масштабированы на другие регионы страны.
Изменение стандартов и технологических процессов обслуживания
Другое направление программы «Почта без очередей» включает оптимизацию производственных процессов и технологии взаимодействия с клиентами, а также новую, более рациональную, организацию пространства почтового офиса. Например, зоны хранения почтовых отправлений выносятся непосредственно за спины операторов, что в разы сокращает время поиска и выдачи почтовых отправлений.
В отделениях с наибольшей нагрузкой в зале появятся консультанты, которые сориентируют посетителей по услугам, а также по трек-номеру и паспорту смогут оперативно, без очереди, выдавать отправления. В клиентский зал выносится и постоянное рабочее место начальника отделения, который будет осуществлять оперативный контроль за работой операторов, а в момент наплыва посетителей – подключаться к обслуживанию клиентов или решать сложные и нестандартные вопросы.
В Москве также действует шесть мобильных бригад «скорой почтовой помощи», которые оперативно приезжают по сигналу в отделение связи и помогают обслужить посетителей. За каждым почтамтом закреплена такая мобильная бригада.
Кадровая политика
Сейчас активно внедряется новая система отбора персонала для почтовых отделений. Открыт новый кадровый центр подбора и обучения операторов в Москве, который еженедельно выпускает 100-150 новых специалистов, освоивших передовые почтовые технологии и программное обеспечение. Кроме того, подписано соглашение с Центром занятости населения г. Москвы, в рамках которого предприятие рассчитывает привлечь к работе на почте не менее 500 студентов.
«Почта России превращается в привлекательного работодателя, в том числе для молодежи. Предлагаемые специалисту условия вполне привлекательны и конкурентны для московского рынка труда. Это гибкий график и качественный социальный пакет. Возможность работать недалеко от дома, что немаловажно для мегаполиса, возможности обучения и карьерного роста, перспектива повышения зарплаты. Компания растет и развивается, и вместе с ней развиваются сотрудники», - отмечает Сергей Малышев.