Почта России реализует программу «Почта без очередей»

17 февраля 2017 г.

Почта России запустила в Москве комплексную программу «Почта без очередей», призванную качественно улучшить обслуживание клиентов в почтовых отделениях.

«Программа затрагивает сразу несколько направлений: модель работы с юридическими лицами, изменение стандартов и технологических процессов обслуживания, а также кадровую политику и систему мотивации сотрудников», - подчеркивает генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.

Модель работы с юридическими лицами

В настоящее время один из ключевых факторов образования очередей в почтовых отделениях – отправка корреспонденции от «скрытых» юридических лиц – курьеров, которые одномоментно через универсальное окно могут отправлять за наличный расчет до нескольких десятков заказных писем. Эта ситуация наиболее характерна для столицы.

«Для удобства клиентов прием отправлений от юридических лиц выносится в специализированные отделения почтовой связи. В Москве количество специализированных отделений, принимающих письменную корреспонденцию от организаций за наличный расчет, в настоящее время увеличено до 150. Это каждое четвертое отделение. Кроме того, Почта России открыла в столице 71 центр обслуживания юридических лиц (ЦОЮЛ), в которых будут принимать письменную корреспонденцию от крупных организаций по безналичной форме оплаты. А получить и отправить посылки, мелкие пакеты и отправления EMS юридические лица в Москве смогут в 87 центрах выдачи и приема посылок (ЦВПП)», - отмечает заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс доставке, директор макрорегиона Москва Сергей Малышев.

В остальных почтовых отделениях Москвы отправления, имеющие в обратном адресе наименование организации, оформляться не будут. С полным списком Центров обслуживания юридических лиц и специализированных ОПС, адресами их расположения можно ознакомиться на сайте Почты России.

Эти меры позволят не только убрать очереди в столичных отделениях связи, но и сделают более удобной для бизнеса отправку корреспонденции. Системная работа по повышению качества обслуживания корпоративных клиентов предполагает также перевод большинства операций с юридическими лицами в режим онлайн – начиная с этапа заключения договора и заканчивая возможностью осуществления предпочтовой подготовки. Решения, внедряемые в Москве, впоследствии будут масштабированы на другие регионы страны.

Изменение стандартов и технологических процессов обслуживания

Другое направление программы «Почта без очередей» включает оптимизацию производственных процессов и технологии взаимодействия с клиентами, а также новую, более рациональную, организацию пространства почтового офиса. Например, зоны хранения почтовых отправлений выносятся непосредственно за спины операторов, что в разы сокращает время поиска и выдачи почтовых отправлений.

В отделениях с наибольшей нагрузкой в зале появятся консультанты, которые сориентируют посетителей по услугам, а также по трек-номеру и паспорту смогут оперативно, без очереди, выдавать отправления. В клиентский зал выносится и постоянное рабочее место начальника отделения, который будет осуществлять оперативный контроль за работой операторов, а в момент наплыва посетителей – подключаться к обслуживанию клиентов или решать сложные и нестандартные вопросы.

В Москве также действует шесть мобильных бригад «скорой почтовой помощи», которые оперативно приезжают по сигналу в отделение связи и помогают обслужить посетителей. За каждым почтамтом закреплена такая мобильная бригада.

Кадровая политика

Сейчас активно внедряется новая система отбора персонала для почтовых отделений. Открыт новый кадровый центр подбора и обучения операторов в Москве, который еженедельно выпускает 100-150 новых специалистов, освоивших передовые почтовые технологии и программное обеспечение. Кроме того, подписано соглашение с Центром занятости населения г. Москвы, в рамках которого предприятие рассчитывает привлечь к работе на почте не менее 500 студентов.

«Почта России превращается в привлекательного работодателя, в том числе для молодежи. Предлагаемые специалисту условия вполне привлекательны и конкурентны для московского рынка труда. Это гибкий график и качественный социальный пакет. Возможность работать недалеко от дома, что немаловажно для мегаполиса, возможности обучения и карьерного роста, перспектива повышения зарплаты. Компания растет и развивается, и вместе с ней развиваются сотрудники», - отмечает Сергей Малышев.