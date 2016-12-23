От лица "Агентства Маркет Гайд" и редакции журнала "ЛОГИСТИКА" и "Промышленная окраска" поздравляем Вас с Новым 2017 годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть Новый год принесет Вам удачу в реализации планов, счастье и радость в Ваши семьи.
Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на его успешное продолжение в 2017 году!
В №12 журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год опубликована «Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы». Авторами разработки являются Юлия Кислова, кандидат экономических наук, директор ООО «Агентство Маркет Гайд» и Анна Казунина, руководитель проектов ООО «Агентство Маркет Гайд. Методика предполагает новый подход к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы и дает возможность применять ее при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений.
Итоговый, 12-й, номер журнала «ЛОГИСТИКА» мы решили посвятить развитию двух направлений, обращенных в будущее.
Прошедший год стал рекордным для предприятия по объему почтовых отправлений. Среднесуточный траффик в декабре составил более 1,5 млн отправлений, в то время как в 2013 году менее 50 тысяч отправлений в сутки стали причиной известного коллапса. В целом за последние четыре года объем почтового траффика увеличился в десять раз.
Оптимизация логистики и развитие электронного обмена данными позволили Почте России за последние годы также добиться значительного сокращения сроков доставки. По итогам 2016 года Почта России доставила 95% посылок в контрольный срок. Для сравнения в 2013 году по старым нормативам доставлялось в срок лишь 65% посылок.
Активный рост бизнеса предприятия и возросшая нагрузка на отделения почтовой связи вызвали необходимость модернизации сети и введения новых форматов обслуживания. При этом наиболее напряженная ситуация сложилась в почтовых отделениях макрорегиона Москва. В связи с этим было принято решение усилить управленческую команду и назначить по совместительству директором макрорегиона Москва заместителя генерального директора по посылочному бизнесу и экспресс доставке Сергея Малышева. Занимавший должность руководителя макрорегиона Москва Алексей Корякин продолжит работу в должности советника директора макрорегиона.
Основными задачами Сергея Малышева, направленными на повышение качества обслуживания, будут развитие сети отделений почтовой связи макрорегиона, масштабирование новых форматов обслуживания и борьба с очередями. Имея большой опыт в области реформирования посылочного бизнеса Почты России Сергей Малышев дополнительно сконцентрируется на вопросах совершенствования логистики в столичном регионе и качестве оказания услуг в почтовых отделениях Москвы и области.