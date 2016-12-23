Почта России усиливает управленческую команду

11 января 2017 г.

Прошедший год стал рекордным для предприятия по объему почтовых отправлений. Среднесуточный траффик в декабре составил более 1,5 млн отправлений, в то время как в 2013 году менее 50 тысяч отправлений в сутки стали причиной известного коллапса. В целом за последние четыре года объем почтового траффика увеличился в десять раз.

Оптимизация логистики и развитие электронного обмена данными позволили Почте России за последние годы также добиться значительного сокращения сроков доставки. По итогам 2016 года Почта России доставила 95% посылок в контрольный срок. Для сравнения в 2013 году по старым нормативам доставлялось в срок лишь 65% посылок.

Активный рост бизнеса предприятия и возросшая нагрузка на отделения почтовой связи вызвали необходимость модернизации сети и введения новых форматов обслуживания. При этом наиболее напряженная ситуация сложилась в почтовых отделениях макрорегиона Москва. В связи с этим было принято решение усилить управленческую команду и назначить по совместительству директором макрорегиона Москва заместителя генерального директора по посылочному бизнесу и экспресс доставке Сергея Малышева. Занимавший должность руководителя макрорегиона Москва Алексей Корякин продолжит работу в должности советника директора макрорегиона.

Основными задачами Сергея Малышева, направленными на повышение качества обслуживания, будут развитие сети отделений почтовой связи макрорегиона, масштабирование новых форматов обслуживания и борьба с очередями. Имея большой опыт в области реформирования посылочного бизнеса Почты России Сергей Малышев дополнительно сконцентрируется на вопросах совершенствования логистики в столичном регионе и качестве оказания услуг в почтовых отделениях Москвы и области.