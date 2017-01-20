Журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие в XX Московском международном логистическом форуме - ММЛФ-2017. Директор издательства и «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова выступила на 14-й Международной конференции «Логистика и управление цепями поставок», прошедшей в рамках XX Московского международного логистического форума 16 февраля 2017 г. в Москве.
С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Почта России вновь стала партнером театрального фестиваля «Золотая маска». С середины февраля по 19 апреля зрители спектаклей, вошедших в конкурсную программу фестиваля «Золотая маска» 2017 года, могут при помощи Почты России бесплатно отправить отзывы о постановках в адрес театральных трупп, а также послания друзьям и знакомым по всей стране.
Гости «Золотой маски» смогут бесплатно получить уникальную открытку, выпущенную Почтой России к театральному фестивалю. Ее можно тут же подписать и опустить в специально установленный почтовый ящик. Ассистенты подскажут адреса театров, представивших на конкурс свои спектакли, чтобы все желающие правильно заполнили адресные строки.
Раздавать открытки будут в фойе театров перед началом спектаклей и во время антрактов. Первая подобная акция проводилась в рамках фестиваля в 2016 году и пользовалась популярностью у зрителей. Вторая открытка «Золотая маска» также войдет в коллекционную серию бесплатных открыток из серии «Открытка из…», запущенную Почтой России в 2015 году и вызывающую ажиотаж у российских посткроссеров.