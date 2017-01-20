Почта России выпустила уникальные открытки к фестивалю «Золотая маска»

21 февраля 2017 г.

Почта России вновь стала партнером театрального фестиваля «Золотая маска». С середины февраля по 19 апреля зрители спектаклей, вошедших в конкурсную программу фестиваля «Золотая маска» 2017 года, могут при помощи Почты России бесплатно отправить отзывы о постановках в адрес театральных трупп, а также послания друзьям и знакомым по всей стране.

Гости «Золотой маски» смогут бесплатно получить уникальную открытку, выпущенную Почтой России к театральному фестивалю. Ее можно тут же подписать и опустить в специально установленный почтовый ящик. Ассистенты подскажут адреса театров, представивших на конкурс свои спектакли, чтобы все желающие правильно заполнили адресные строки.

Раздавать открытки будут в фойе театров перед началом спектаклей и во время антрактов. Первая подобная акция проводилась в рамках фестиваля в 2016 году и пользовалась популярностью у зрителей. Вторая открытка «Золотая маска» также войдет в коллекционную серию бесплатных открыток из серии «Открытка из…», запущенную Почтой России в 2015 году и вызывающую ажиотаж у российских посткроссеров.