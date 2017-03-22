29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
В январе – марте 2017 года на поезда дальнего следования продано более 9,8 млн электронных билетов, что на 19 % больше, чем было оформлено за аналогичный период прошлого года. Таким образом, доля электронных продаж на поезда дальнего следования сегодня составляет 44,7%.
Отметим, что для оформления электронных билетов используются различные каналы продаж. Так, например, через Интернет продано более 9,5 млн билетов, с помощью мобильного приложения для покупки билетов на поезда дальнего следования «Билеты на поезд» – более 241 тыс. электронных билетов, через транзакционные терминалы самообслуживания (ТТС) оформлено 161 млн мест.
Ежедневно электронный билет на поезда дальнего следования покупают в среднем 120 тысяч пассажиров.
Наиболее активно растут продажи электронных билетов на скоростные поезда. Продажи электронных билетов на высокоскоростные поезда «Сапсан» и скоростные поезда «Аллегро» за три месяца 2017 года выросли почти на треть. В январе – марте 2017 года через интернет на них было оформлено около 1,1 млн билетов, что на 27% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Доля электронных продаж от общего количества оформленных билетов на поезда «Сапсан» и «Аллегро» в первом квартале составила почти 82%. Ежедневно электронные билеты на указанные скоростные поезда покупают порядка 12 тыс. пассажиров.
Напомним, в 2016 году доля электронных продаж на поезда дальнего следования составила 40,2%. В том числе доля продаж электронных билетов на поезда «Сапсан» и «Аллегро» от общего количества проданных на них проездных документов в 2016 году составляла порядка 70%.