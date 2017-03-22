Почти каждый второй билет, проданный на поезд дальнего следования в I квартале, - электронный

4 апреля 2017 г.

В январе – марте 2017 года на поезда дальнего следования продано более 9,8 млн электронных билетов, что на 19 % больше, чем было оформлено за аналогичный период прошлого года. Таким образом, доля электронных продаж на поезда дальнего следования сегодня составляет 44,7%.

Отметим, что для оформления электронных билетов используются различные каналы продаж. Так, например, через Интернет продано более 9,5 млн билетов, с помощью мобильного приложения для покупки билетов на поезда дальнего следования «Билеты на поезд» – более 241 тыс. электронных билетов, через транзакционные терминалы самообслуживания (ТТС) оформлено 161 млн мест.

Ежедневно электронный билет на поезда дальнего следования покупают в среднем 120 тысяч пассажиров.

Наиболее активно растут продажи электронных билетов на скоростные поезда. Продажи электронных билетов на высокоскоростные поезда «Сапсан» и скоростные поезда «Аллегро» за три месяца 2017 года выросли почти на треть. В январе – марте 2017 года через интернет на них было оформлено около 1,1 млн билетов, что на 27% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Доля электронных продаж от общего количества оформленных билетов на поезда «Сапсан» и «Аллегро» в первом квартале составила почти 82%. Ежедневно электронные билеты на указанные скоростные поезда покупают порядка 12 тыс. пассажиров.

Напомним, в 2016 году доля электронных продаж на поезда дальнего следования составила 40,2%. В том числе доля продаж электронных билетов на поезда «Сапсан» и «Аллегро» от общего количества проданных на них проездных документов в 2016 году составляла порядка 70%.