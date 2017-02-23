Вы ещё можете успеть подать материалы для публикации и разместить рекламные модули в спецвыпуске!
Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
Работы по комплексной реконструкции и модернизации железнодорожного вокзала Калининград-Южный будут выполнены до конца 2017 года. Такое заявление сделали участники межведомственного совещания по вопросам подготовки вокзальных комплексов к проведению Мундиаля, прошедшего в Калининграде с участием представителей ОАО «РЖД»,
Правительства Калининградской области и городской администрации,
АНО «Дирекция Калининград 2018» и других.
- Для ОАО «РЖД» работа по модернизации вокзальной инфраструктуры носит системный характер. После проводимой реконструкции вокзал будет отвечать всем современным стандартам транспортной безопасности, безбарьерной среды для маломобильных пассажиров, комфорту и удобству залов ожидания, - сказал начальник Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Виталий Вотолевский.
Калининградский вокзал будет оборудован комплексной системой безопасности, включающей рамки-металлодетекторы, рентгеновские аппараты для досмотра багажа, а также 209 новых цифровых видеокамер по всему внутреннему и внешнему периметру вокзального комплекса. Контроль безопасности будет начинаться уже на привокзальной площади.
Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды для маломобильных пассажиров. Прямой доступ в вокзал обеспечен для маломобильных пассажиров со стороны привокзальной площади. Вокзальный комплекс оборудован специальными подъемными механизмами, в том числе связывающими пассажирские платформы и тоннельный переход. После окончания работ на первом этаже вокзала будет открыта специальная комната отдыха для маломобильных пассажиров.
Также, в рамках подготовки вокзального комплекса к приему Чемпионата мира по футболу 2018 будет установлена новая система навигации и голосового оповещения, в том числе на английском языке. В кассовом зале дальнего следования появятся терминалы электронной очереди, что позволит упорядочить и сократить время обслуживания пассажиров.