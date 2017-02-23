Подготовка железнодорожного вокзала Калининград-Южный к приему Чемпионата мира по футболу будет завершена к концу 2017 года

14 марта 2017 г.

Работы по комплексной реконструкции и модернизации железнодорожного вокзала Калининград-Южный будут выполнены до конца 2017 года. Такое заявление сделали участники межведомственного совещания по вопросам подготовки вокзальных комплексов к проведению Мундиаля, прошедшего в Калининграде с участием представителей ОАО «РЖД»,

Правительства Калининградской области и городской администрации,

АНО «Дирекция Калининград 2018» и других.

- Для ОАО «РЖД» работа по модернизации вокзальной инфраструктуры носит системный характер. После проводимой реконструкции вокзал будет отвечать всем современным стандартам транспортной безопасности, безбарьерной среды для маломобильных пассажиров, комфорту и удобству залов ожидания, - сказал начальник Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Виталий Вотолевский.

Калининградский вокзал будет оборудован комплексной системой безопасности, включающей рамки-металлодетекторы, рентгеновские аппараты для досмотра багажа, а также 209 новых цифровых видеокамер по всему внутреннему и внешнему периметру вокзального комплекса. Контроль безопасности будет начинаться уже на привокзальной площади.

Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды для маломобильных пассажиров. Прямой доступ в вокзал обеспечен для маломобильных пассажиров со стороны привокзальной площади. Вокзальный комплекс оборудован специальными подъемными механизмами, в том числе связывающими пассажирские платформы и тоннельный переход. После окончания работ на первом этаже вокзала будет открыта специальная комната отдыха для маломобильных пассажиров.

Также, в рамках подготовки вокзального комплекса к приему Чемпионата мира по футболу 2018 будет установлена новая система навигации и голосового оповещения, в том числе на английском языке. В кассовом зале дальнего следования появятся терминалы электронной очереди, что позволит упорядочить и сократить время обслуживания пассажиров.