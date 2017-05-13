Подведены итоги XI Ежегодного международного семинара по стандартизации

14 июня 2017 г.

С 22 по 24 мая 2017 года в Санкт-Петербурге состоялся XI Ежегодный международный семинар по стандартизации. Мероприятие, проводимое компанией Нормдокс, является уникальной по масштабам и профессиональному уровню международной площадкой для обсуждения вопросов стандартизации и обеспечения качества. Так, в этом году с докладами выступили топ-менеджеры семи наиболее влиятельных в мировой экономике международных и зарубежных компаний-разработчиков стандартов: ISO, ASTM International, API, IEC, ASME, SAE International, SFS, а также российских организаций ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» и АО «НПФ «ЦКБА».

В семинаре приняли участие 165 представителей предприятий, научно-исследовательских центров и отраслевых ассоциаций, работающих в нефтегазовой, нефтехимической, атомной, металлургической, авиационной, трубостроительной и арматурной отраслях России и стран СНГ.

Впервые семинар по стандартизации стал официальной площадкой для подписания международного договора. 22 мая 2017 года в рамках семинара представители ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» и ASTM International подписали соглашение о сотрудничестве.

XI Международный семинар по стандартизации прошел под эгидой организации ISO, празднующей в этом году 70-летний юбилей. Историю развития и сегодняшний статус компании осветил в докладе и.о. генерального секретаря ISO Николя Флери. В этом году особое внимание было уделено вопросам, связанным с легальным распространением и использованием стандартов ISO. Николя Флери подтвердил, что на территории РФ только СТАНДАРТИНФОРМ и Нормдокс имеют право распространять стандарты ISO на сегодняшний день.

Джон Пейс, вице президент, маркетинг и публикации, ASTM International, в докладе «Эволюция ASTM International & «Что нового» осветил динамику развития организации, отсчитывающей свою историю с 1898 года, представил новости, прошедшие за год с прошлого семинара, и разъяснил аспекты официального использования и распространения стандартов ASTM в России.

Первый раз в семинаре приняла участие компания API (Американский институт нефти), с которой Нормдокс подписал прямое дистрибьюторское соглашение весной 2017 года. Доклад был посвящен продуктам и услугам API, лицензионной политике, Программе монограммы API и другим видам сертификации.

Участники семинара подтвердили актуальность выступления представителя API Лакшми Махон. Елисеева Светлана, ПАО «Газпром» отметила: «Очень много полезной информации, особенно интересны и полезны были доклады представителей API и ISO». «Большое спасибо за API – долго ждали», - отозвалась Татьяна Лебедева, ООО «Ленгипронефтехим». Совместно с Джеймсом С. Томасом, заместителем вице-президента по продажам и маркетингу ASTM International, Лакшми Махон рассказала о взаимодействии API и ASTM и их совместных продуктах.

Гулайне Форне, руководитель отдела продаж и развития бизнеса IEC (МЭК), подробно осветила историю развития и направления деятельности Международной электротехнической комиссии, подчеркнула масштабность организации и значимость ее работы в энергетической, транспортной и других отраслях, а также в здравоохранении, водопользовании и коммунальных услугах. Также Гулайне Форне представила новые продукты и услуги IEC (МЭК) и рассказала о политике распространения стандартов. Представитель энергетической отрасли Сергей Серов, АО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", оценил уровень и объем представленных материалов: "Впервые присутствую на таких мероприятиях. Очень интересно, впечатлен! Все достаточно информативно, доходчиво, понятно, доступно к восприятию и применению в практической деятельности".

Европейские организации по стандартизации в этом году были впервые представлены компанией SFS (Ассоциация по стандартизации республики Финляндия). Значительный интерес к стандартам данной организации в последнее время испытывает атомно-энергетическая отрасль России. Для представителей этой отрасли выступила Пирьета Лэйн, директор по маркетингу SFS с докладом о структуре и схемах работы организации, о легитимных вариантах приобретения и использования стандартов, в том числе и в атомной отрасли. Тамара Волобуева, АО «АТОМПРОЕКТ» отметила «высокое качество и информативность докладов» и добавила, что «информация, полученная на семинаре, будет использоваться в работе».

Возобновили участие в семинаре после небольшого перерыва представители компаний SAE International и ASME. Татьяна Зуева, АО «Камов», прокомментировала их доклады: «Хочу отметить обзорное, содержательное выступление представителя компании ASME Криса Малера. Интерес вызвала также компания SAE».

Большой интерес вызвали доклады представителей российских компаний. Доклад по теме стандартизации в Российской федерации Семена Наумовича Дунаевского (АО «НПФ «ЦКБА») держал во внимании весь зал. «Прекрасное выступление С.Н. Дунаевского и Л.Б. Кочетовой», - отметила Елена Кирчевская, АО «Воронежсинтезкаучук».

Активные сессии вопросов и ответов сопроводили доклады представителей ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» Баркова Александра и Туфановой Юлии, а также представителей компании Нормдокс Людмилы Подкорытовой, Рустема Гайфутдинова и Ларисы Лунгул.

В рамках трехдневного семинара было представлено 25 докладов, сессии вопросов и ответов предоставили возможность обсудить вопросы с представителями разработчиков непосредственно в ходе мероприятия.

Для тех, кто не смог посетить мероприятие, будут подготовлены видеоматериалы и презентации, которые можно приобрести по запросу.

Станислав Ким, генеральный директор Нормдокс: «В этом году не только 70 лет ISO, но и 20 лет нашему бизнесу. Все это время мы придерживались двух базовых принципов: 1. Поступать с клиентами и партнерами честно, поставляя только легитимные продукты и услуги; 2. По возможности заключать прямые контракты с разработчиками стандартов. Это долгий и непростой путь, но он позволяет значительно снизить риски клиентов и оказывать услуги качественно и полно. Кроме поставки стандартов мы осуществляем их актуализацию и перевод, а также проводим семинары и тренинги по общим вопросам стандартизации и тематические тренинги по применению конкретных стандартов».

«Огромное спасибо за приглашение и организацию семинара. Большой плюс, что информацию участники семинара получали «из первых уст», от разработчиков стандартов. В своей работе мы используем стандарты ISO, API, ASTM – все интересующие нас вопросы были охвачены, докладчики подробно отвечали на вопросы слушателей» - подытоживает общее впечатление участников о семинаре Екатерина Косарева, «Сухоложскцемент».